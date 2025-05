Al “Via del Mare” arriva la prima della classe, le probabili formazioni di Lecce-Napoli

Dopo il pareggio in casa dell’Atalanta e con gli animi ancora sconvonti per la tragedia della morte improvvisa del fisioterapiesta Graziano Fiorita, ancora poche ore e i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella sfida che li vedrà opposti al Napoli.

Una gara importantissima per entrambe le compagini, da una parte quella salentina in piena lotta per non retrocedere, dall’altra, quella partenopea, che cercherà di conquistare l’intera posta in pali per fare sì che il vantaggio sull’Inter rimanga per lo meno inalterato e compiere un ulteriore passo in avanti per la conquista dello Scudetto.

Qui Lecce

Mister Marco Giampaolo, ritrova Krstovic e Berisha, entrambi squalificata a Bergamo, ma solo il primo sarà della partita dall’inizio, per il resto dovrebbero esserci la conferma di Karlsson dal primo minuto e il ritorno tra i titolari di Helgason e Ramadani.

Qui Napoli

L’ex Antonio Conte dovrà fare a meno di Buongiorno, Neres e Juan Jesus e potrebbe schierare un 4-4-2 con Raspadori al fianco di Lukaku

Probabili formazioni

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Helgason, Karlsson; Krstovic

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; Lukaku, Raspadori.

Arbitro: Massa di Imperia

Calcio d’inizio alle 18.00, diretta della partita su Dazn