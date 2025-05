Lecce-Napoli 0-1, giallorossi ci provano ma sbattono contro la capolista. Basta la punizione di Raspadori

Termina 1-0 per il Napoli la sfida contro il Lecce. agli azzurri basta la punizione di Raspadori, poi, la loro solidità difensiva fa la differenza.

Dopo il pareggio in casa dell’Atalanta e con gli animi ancora sconvolti per la tragedia della morte improvvisa del fisioterapista Graziano Fiorita (da brividi il minuto di raccoglimento tributato in suo onore, con entrambe le squadre abbracciate nei pressi della panchina), questa sera i giallorossi sono scesi sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella sfida che li ha visti opposti al Napoli.

Una gara importantissima per entrambe le compagini, da una parte quella salentina in piena lotta per non retrocedere, dall’altra, quella partenopea, che ha cercato di conquistare l’intera posta in pali per fare sì che il vantaggio sull’Inter rimanga per lo meno inalterato e compiere un ulteriore passo in avanti per la conquista dello Scudetto.

Mister Marco Giampaolo, ha ritrovato Krstovic e Berisha, entrambi squalificata a Bergamo, ma solo il primo è stato della partita dall’inizio, per il resto confermato di Karlsson dal primo minuto.

La formazione iniziale

Il Lecce si è quindi schierato con un 4-2-3-1 con: Falcone tra i pali; difesa composta da Guilbert, Baschirotto, Gaspar e Gallo; Coulibaly e Kaba davanti al reparto arretrato; Pierotti, Pierret e Karlsson a supporto dell’unica punta Krstovic

Il primo tempo

Trascorrono solo un minuto e 43 secondi che gli ospiti sono in vantaggio. Politano prende palla sulla fascia, si accentra e tira, la sfera è deviata da Lukaku e va in golo, l’arbitro convalida, ma dopo il check della sala Var annulla per fuorigioco. Al 13mo l’inzuccata di Anguissa viene parato senza problemi da Falcone. Al 20mo Krstovic da buona posizione manda alto.

Napoli in vantaggio

Al 24mo gli ospiti vanno in vantaggio. Kaba atterra al limite Raspadori e il sig. Mariani decreta il tiro dal limite, della battuta si incarica lo stesso calciatore ex Sassuolo che a giro infila l’estremo giallorosso sul proprio palo.

Al 38mo salentini a un passo dal pari. Corner di Karlsson, Gaspar colpisce di testa, la sfera supera Meret, ma va a infrangersi contro la traversa. Al 44mo partenopei a pochi centimetri dal raddoppio. McTominay imbuca Raspadori che calcia in corsa, la palla termina di pochissimo fuori.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con due cambi tra le file giallorosse, fuori Kaba e Karlsson e dentro, rispettivamente, Morente ed Helgason.

Al settimo salentini pericolosissimi, tiro dal limite di Helgason, la palla impatta su Lobotka e costringe Meret al miracolo. Al 22mo padroni di casa pericolosi, punizione da trenta metri di Helgason, la palla sembra aver superato l’estremo dei partenopei, ma termina sul lato esterno della rete. Al 29mo il tiro in corsa di Morente termina di poco alto. Al 42mo Politano manda fuori. Al 44mo Coulibaly spedisce alle stelle.

I giallorossi giocano bene e nella ripresa mettono sotto gli avversari, ma senza creare occasioni, perché, la solidità difensiva del Napoli fa la differenza e non concede alcunché ai salentini. È stata una sconfitta onorevole quella di oggi, anche visto lo spessore dell’avversario, ma l’onore non porta punti in classifica. Domenica si torna in campo nella sfida del “Bentegodi” contro il Verona.

Tabellini

U.S. Lecce: 30 Falcone, 4 Gaspar, 6 Baschirotto ©, 9 Krstović, 12 Guilbert (17 st Veiga), 25 Gallo, 29 Coulibaly, 37 Karlsson (1 st Helgason), 50 Pierotti (39 st N’Dri), 75 Pierret (20 st Berisha), 77 Kaba (1st Morente). A disposizione: 1 Früchtl, 32 Samooja, 5 Berisha, 7 Morente, 8 Rafia, 10 N’Dri, 11 Sansone, 14 Helgason, 17 Veiga, 20 Ramadani, 22 Banda, 44 Tiago Gabriel, 99 Sala.Allenatore: Marco Giampaolo

S.S.C. Napoli: 1 Meret, 8 McTominay, 11 Lukaku (42 st Simeone), 13 Rrahmani, 17 Olivera, 21 Politano (42 Ngonge), 22 Di Lorenzo ©, 37 Spinazzola, 68 Lobotka (9 st Gilmour), 81 Raspadori (34 st Billing), 99 Anguissa. A disposizione: 14 Contini, 96 Scuffet, 6 Gilmour, 9 Okafor, 15 Billing, 16 Marín, 18 Simeone, 26 Ngonge, 29 Hasa, 30

Mazzocchi. Allenatore: Antonio Conte

Arbitro: Davide Massa sez. di Imperia Assistenti: Filippo Meli sez. di Parma – Stefano Alassio sez. di Imperia IV Ufficiale: Daniele Rutella sez. di Enna VAR: Maurizio Mariani sez. di Aprilia AVAR: Valerio Marini sez. di Roma 1

Marcatori: 24 pt Raspadori (N)

Note: prima dell’inizio della partita si è osservato un minuto di silenzio in memoria di Graziano Fiorita ammoniti 21 st Krstovic (L) 37 st Morente (L) spettatori 28.403 incasso 468.886,67 angoli 5-2 per il Lecce recupero 9 pt 6 st.