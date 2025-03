Torna il Campionato di Serie A, Lecce in casa contro la Roma. Le probabili formazioni

Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, ancora poche ore e il Lecce scenderà sul terreno di gioco dello Stadio “Via del Mare”, nella sfida che lo vedrà opposto alla Roma.

Dopo quattro sconfitte consecutive, i salentini, si spera, cercheranno di tornare alla vittoria o, per lo meno, di fare punti, vista la posizione di classifica a ridosso della zona retrocessione, anche se, l’avversario, è quello più ostico che al momento si sarebbe potuto incontrare, i capitolini di Claudio Ranieri – un autentico fuoriclasse della panchina, come lo ha definito ieri in conferenza stampa mister Marco Giampaolo, che hanno inanellato sei successi di fila.

Qui Lecce

Nonostante i 180 minuti ben disputati nella file dell’Angola, Gaspar non dovrebbe partite titolare, quindi, al centro della difesa dovrebbe essere confermato Jean, in mediana, inoltre, potrebbe tornare dall’inizio Pierret; nonostante la diffida in attacco confermato Krstovic.

Qui Roma

Il tecnico dei capitolini si vede costretto a fare a meno oltre che a Dybala, per lui stagione finita, anche di Celik, Rensch e Saud, mentre Pellegrini potrebbe partire dall’inizio

Le probabili formazioni

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Pierret; Pierotti, Helgason, Karlsson; Krstovic.

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dobvyk

Arbitro: Manganiello di Pinerolo

Calcio d’inizio alle 20.45; diretta della partita su Sky e Dazn