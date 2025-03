Lecce-Roma 0-1, buona prestazione dei salentini ma arriva la quinta sconfitta di fila. Decide Dovbyk

Finisce 1-0 per la Roma la sfida contro il Lecce. Ai capitolini basta il gol di Dovbyk nella ripresa.

Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, questa sera, alla ripresa del Campionato il Lecce è sceso sul terreno di gioco dello Stadio “Via del Mare”, nella sfida che lo ha visto opposto alla Roma opposto alla Roma.

Dopo quattro sconfitte consecutive, i salentini, hanno cercato di tornare alla vittoria o, per lo meno, di fare punti, vista la posizione di classifica a ridosso della zona retrocessione, anche se, l’avversario, è stato quello più ostico che al momento si sarebbe potuto incontrare, i capitolini di Claudio Ranieri – un autentico fuoriclasse della panchina, come lo ha definito ieri in conferenza stampa mister Marco Giampaolo, che hanno inanellato sei successi di fila, prima di questa gara.e

L’allenatore abruzzese dei giallorossi, stupisce un po’ tutti, innanzitutto ha cambiato modulo, passando dal 4-3-3 al 4-2-3-1, poi nell’undici iniziale ci sono diverse novità. Gaspar dall’inizio; Ramadani torna titolare e Karlsson prende il posto di Morente.

La formazione iniziale

I salentini, si sono quindi schierati con Falcone tra i pali; difesa composta da Guilbert, Baschirotto, Gaspar e Gallo; Coulibaly e Ramadani davanti al reparto arretrato; Pierotti, Helgason e Karlsson, a supporto dell’unica punta Krstovic.

Il primo tempo

Il primo tiro della gara è della Roma al terzo di gioco con la botta al volo di Cristante alta. Al nono i capitolini sprecano letteralmente l’occasione per il vantaggio. Lancio lungo per Angelino, incomprensione tra Falcone e Gaspar che permettono allo spagnolo di calciare a porta vuota, ma la buona sorte, molto generosa in questa stagione con i salentini, fa sì che il tiro termini fuori. al 15mo salentini vicini al vantaggio. Helgalson recupera palla, ci accentra e tira, la sfera, però, fa di poco a lato. Al 21mo ancora un’occasionissima per i capitolini. Falcone passa il pallone a Ramadani, il centrocampista albanese si fa anticipare da Koné che tira a botta sicura, ma l’estremo dei salentini compie un miracolo e devia sopra la traversa. Al 36mo leccesi pericolosi. Karlsson prende palla e filtra per Gallo, il cui tiro è respinto da Svilar. Al 40mo l’appoggio al volo di Krstovic su cross di Guilbert va fuori. Al 44mo Karlsson da buonissima posizione tira sul portiere avversario. Al 45mo Pellegrini manda sopra la traversa.

Il secondo tempo

Nella ripresa i salentini scendono in campo con lo stesso undici visto nella prima frazione.

Al sesto il tiro da fuori di Guilbert va fuori. Al 14mo padroni di casa vicini al vantaggio. Krstovic da centrocampo vede Svilar fuori dai pali e prova la botta dalla lunghissima distanza, la sfera, però, termina di pochissimo fuori. Al 16mo Banda al volo da fuori manda alta. al 21mo Saelemaekers spedisce tra le braccia di Falcone. Al 21mo buona occasione per gli ospiti. Angelino serve Dovbyk che tira, l’estremo dei salentini si oppone con il piede. Al 29mo il pallonetto di Ramadani va alto. al 34mo l’estremo dei capitolini si distende sul rasoterra di Berisha.

Ospiti in vantaggio

Al 36mo la Roma va in vantaggio. Dobvyk riceve palla e riesce ad avere la meglio su Baschirotto, l’ucraino entra in area e tira, la sfera passa sotto le gambe di Gaspar e si insacca. Due minuti dopo il 30 dei salentini respinge la botta del solito Dovbyk. Al quarto minuto di recupero Falcone si oppone di piede a Shomurodov.

I salentini hanno giocato meglio, soprattutto nella ripresa. Rispetto alle ultime prestazioni. Hanno anche cercato il gol, non ci sono riusciti, ma sono apparsi più lucidi e attenti, però, la sconfitta è arrivata lo stesso, anche se di misura con un avversario nettamente superiore dal punto di vista tecnico. Domenica si torna in campo, sempre al “Via del Mare”, nella sfida salvezza contro il Venezia dell’ex Di Francesco.

Tabellini

U.S. Lecce: 30 Falcone, 4 Gaspar, 6 Baschirotto ©, 9 Krstović, 12 Guilbert, 14 Helgason (26 st Bersiha), 20 Ramadani (36 st Rebic), 25 Gallo, 29 Coulibaly (26 st Kaba), 37 Karlsson (13 st N’Dri), 50 Pierotti (13 st Banda). A disposizione: 1 Früchtl, 32 Samooja, 3 Rebić, 5 Berisha, 7 Morente, 8 Rafia, 10 N’Dri, 17 Veiga, 19 Jean, 22 Banda, 23 Burnete, 44 Tiago Gabriel, 75 Pierret, 77 Kaba, 99 Sala. Allenatore: Marco Giampaolo

A.S. Roma: 99 Svilar, 3 Angeliño, 4 Cristante, 5 Ndicka, 7 Pellegrini © (26 st Baldanzi), 11 Dovbyk (39 st Pisilli), 15 Hummels, 17 Koné, 18 Soulé (26 st Shomurodov), 23 Mancini, 56b Saelemaekers (69 st El Shaarawy). A disposizione: 70 De Marzi, 95 Gollini, 14 Shomurodov, 16 Paredes, 25 Nelsson, 27 Gourna-Douath, 34 Salah-Eddine, 35 Baldanzi, 61 Pisilli, 66 Sangaré, 93 El Shaarawy. Allenatore: Claudio Ranieri

Arbitro: Gianluca Manganiello sez. di Pinerolo Assistenti: Fabiano Preti sez. di Mantova – Davide Moro sez. di Schio IV Ufficiale: Francesco Cosso sez. di Reggio Calabria VAR: Aleandro Di Paolo sez. di Avezzano AVAR: Davide Ghersini sez. di Genova IV Ufficiale: Francesco Cosso sez. di Reggio Calabria VAR: Aleandro Di Paolo sez. di Avezzano VAR: Davide Ghersini sez. di Genova

Marcatori: 36 st Dovbyk (R)

Note: ammoniti 9 st Karlsson (L) 30 st Baldanzi (R) 33 st Saelemaekers (R) 45+6 st Ranieri (All. R.)spettatori 27.207 incasso 440.905,67 angoli 6-6 recupero 1 pt 6 st