Giallorossi battono il Torino e si giocheranno tutto nell’ultima giornata, i commenti del post gara

Si deciderà tutto negli ultimi 90 minuti. Il Lecce batte il Torino con il gol di Ramadani, il Venezia viene sconfitto dal Cagliari, ma l’Empoli sbanca il “Brianteo” e rimane a pari punti con i giallorossi. Decisivo, quindi, vincere a Roma e sperare che lagunari e soprattutto toscani, non vadano oltre il pari.

“In questo finale di stagione abbiamo buttato via molto, adesso dobbiamo capire e guardarci in faccia, domenica c’è la Roma. Oggi siamo partiti bene, poi, il gran gol della ripresa ci ha fatto perdere lucidità”, ha affermato il tecnico dei granata Paolo Vanoli.

“Ho visto un buon Lecce che sta giocando qualcosa di importante, è stato ordinato e sapevamo che sarebbe stata una gara che si poteva vincere con i dettagli. Abbiamo sempre cercato di dare il massimo, poi, al termine faremo le valutazioni. Ho sempre detto che bisogna sempre rispettare i valori e la sportività, stasera sono deluso, siamo venuti qui per portare via tre punti, questa sconfitta ci deve caricare per l’ultima di Campionato”.

È stata poi la volta dell’allenatore dei salentini Marco Giampaolo: “Non avevamo alternative alla vittoria, siamo partiti un po’ contratti, poi, non si può pensare di vincere queste gare in due minuti, ma con presupposti e contenuti nell’arco dei 95.

Da Udine in poi, abbiamo perso con un gol di scarto e anche per qualche errore arbitrare. Siamo diventati più squadra, ma ripeto per un gol, un dettaglio o un particolare, la squadra è sempre stata dignitosa, oggi abbiamo segnato e poi siamo stati bravi a difendere, ma come è successo anche in altre sfide, ma il passato è passato. Con Ramadani abbiamo un rapporto particolare, a volte abbiamo discusso, ma sempre con grande lealtà e quando accade questo, poi, ci si stima. Con il senno di poi non possiamo parlare, faccio le mie scelte, poi, si sa, chi non gioca è sempre più bravo. Pierret ha fatto una bella prestazione a Bergamo e Verona. Che Ramadani abbia personalità lo so ed è questo che gli ho chiesto quando è entrato. Krstovic sta bene, aveva i crampi, l’ho visto sofferente negli ultimi minuti e ho preferito non rischiare. Morente a Roma non ci sarà, ma Karlsson e Banda sono validi, bisogna sempre fare giocare con chi dà maggiore equilibrio. Pensiamo solo ad andare a Roma per giocare la nostra gara e non quella degli altri, sappiamo che sarà difficile, ma ce la giocheremo”.

A presentarsi in sala stampa, poi, il centrocampista granata Cesare Casadei: “Penso che questa sera rispecchi le ultime tre partite, nel calcio ci sono momenti belli e altri meno, adesso non va bene, ma bisogna onorare il torneo fino alla fine nell’ultima gara con la Roma. L’ultima gara sarà per noi una prova di mentalità, che vada bene o male, cerchiamo sempre di dare il meglio, non sempre va bene e domenica ci saranno grandi impegno e fame. Non sempre si riesce a vincere, ma faremo il massimo per venirne fuori, ci alleniamo sempre al massimo per fare bene. L’impegno da parte nostra non mancherà mai. Il Lecce ha giocato la partita che gli serviva e che ci aspettavamo, hanno fatto una grande prova di carattere e lasciato tutto in campo per portare a casa i tre punti”.

Ultimo a parlare il difensore centrale dei giallorossi Kialonda Gaspar: “A livello di spirito sapevamo che sarebbe stato un incontro difficile, ma sapevamo che serviva essere uniti e siamo stati come una famiglia e grazie a Dio è andato tutto bene. Conosciamo l’importanza della sfida con la Lazio e il valore dei nostri avversari, ma conosciamo anche l’importanza della posta in palio e cercheremo di vincere. Quando ha segnato Ramadani, ho pensato che non bisognasse subire e sono contento che sia andata bene. Per me è stata una prima stagione di adattamento a lascio agli altri il giudizio. Posso dire di stare bene, per me adesso conta il risultato, con dolore o senza dolore bisogna vincere. Nell’ultimo periodo siamo migliorati, ma c’è sempre da fare meglio, domani analizzeremo questa gara. Se nelle ultime partite abbiamo subito poco è stato merito dell’intera squadra”.