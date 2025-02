Lecce-Udinese 0-1, giallorossi puniti dal Var. Decide Lucca dal dischetto

Termina 1-0 per l’Udinese la sfida del “Via del mare” contro il Lecce”.

Dopo il pareggio in trasferta a Monza, buon punto che ha mosso la classifica, anche a causa delle contemporanee sconfitte delle dirette concorrenti, ma per il quale è rimasto un po’ di amaro in bocca per non aver centrato il risultato pieno, questa sera i giallorossi sono scesi sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella sfida che li ha visti opposti all’Udinese.

Quella friulana è una delle compagini più in forma del momento, che nelle ultime tre gare ha collezionato due vittorie e un pareggio, ottenuto contro il Napoli, prima della classe, per di più allo stadio “Maradona”.

Mister Marco Giampaolo, defezione dell’ultima ora, si è visto costretto a afre a meno di Helgason, sostituito da Rafia; Berisha, causa le precaria condizione fisica, non è partito dall’inizio, confermato dal primo minuto Pierret.

La formazione iniziale

Il Lecce, si è schierato, quindi, con il consueto 4-3-3 con: Falcone tra i pali; difesa composta da Guilbert, Baschirotto, Jean e Gallo; Rafia, Pierret e Coulibalyin mediana; Tete Morente, Krstovic e Pierotti a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

Trascorrono meno di sei minuti e gli ospiti si rendono pericoli. Lovric filtra per Lucca che solo davanti a Falcone si vede respingere il tiro con il piede. All’11mo il tiro dal limite di Sanchez va fuori.

Udinese in vantaggio

Al 32mo gli ospiti vanno in vantaggio. Al minuto 28 contrasto in area tra Jean e Lovric, il calciatore bianconero rimane a terra, ma l’arbitro fa proseguire, il gioco si ferma per un fallo in favore del Lecce e il direttore di gara viene richiamato dalla sala Var e, una volta visionate le immagini, concede il tiro dagli undici metri, sul pallone si presenta Lucca che insacca alle spalle di Falcone.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con due cambi tra le file del Lecce, Fuori Rafia e Morente e dentro, rispettivamente Berisha e Karlsson.

All’ottavo, Falcone con i polpastrelli devia in corner il tiro dal limite di Bravo. L’estremo dei salentini al 10mo devia in corner il tiro-cross di esterno di Lovric. All’11mo l’inzuccata di Krstovic e facile preda di Sava. Al 19mo il collo al volo di Berisha va alto. Al 23mo il tiro di Lovric va di poco fuori.

Giallorossi puniti dal Var ma, a dire il vero, non hanno fatto molto per evitare la sconfitta. Nonostante gli 11 corner battuti, infatti, non hanno fatto un solo tiro in porta nell’arco di tutta la gare e concesso veramente tanto agli avversari, che per forse troppa supponenza, non hanno concretizzato il dovuto. Un passo indietro per i salentini rispetto alle ultime tre prestazioni. Venerdì sera si torna in campo nella sfida del “Franchi” contro la Fiorentina.

Tabellini

U.S. Lecce: 30 Falcone, 6 Baschirotto ©, 7 Morente (37 st ‘Ndri), 8 Rafia (1 st Berisha), 9 Krstović, 12 Guilbert (44 st Veiga), 19 Jean, 25 Gallo, 29 Coulibaly, 50 Pierotti (1 st Karlsson), 75 Pierret (26 st Rebic). A disposizione: 1 Früchtl, 32 Samooja, 3 Rebić, 4 Gaspar, 5 Berisha, 10 N’Dri, 17 Veiga, 20 Ramadani, 23 Burnete, 37 Karlsson, 44 Tiago Gabriel, 77 Kaba, 99 Sala. Allenatore: Marco Giampaolo

Udinese Calcio: 90 Sava, 7 Sanchez (20 st Payero), 8 Lovrić (32 st Zarraga), 10 Thauvin ©, 11 Kamara, 17 Lucca (36 pt Bravo), 25 Karlström, 28 Solet, 29 Bijol, 31 Kristensen (32 stEhizibue), 32 Ekkelenkamp (32 st Atta). A disposizione: 66 Piana, 93 Padelli, 5 Payero, 6 Zarraga, 9 Davis, 14 Atta, 19 Ehizibue, 20 Pafundi, 21 Bravo, 27 Kabasele, 30 Giannetti, 33 Zemura, 77 Rui Modesto. Allenatore: Kosta Runjaić

Arbitro: Kevin Bonacina sez. di Bergamo Assistenti: Davide Imperiale sez. di Genova – Davide Moro sez. di Schio IV Ufficiale: Daniele Doveri sez. di Roma 1 VAR: Marco Guida sez. di Torre Annunziata AVAR: Marco Serra sez. di Torino

Marcatori: 32 pt Lucca (U) (R)

Note: ammoniti 31 pt Gallo (L) 20 st Berisha (L) 21 st Lovric (U) 22 st Payero (U) spettatori 23.989 incasso 366.954,67 angoli 11-8 per il Lecce, recupero 3 pt 4 st