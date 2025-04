Giampaolo, “Lucidità, razionalità e determinazione. Solo così si esce da questa situazione”

Dopo la sconfitta interna a opera della Roma, nella quale i giallorossi hanno fatto vedere di aver ritrovato un barlume di gioco, anche se la vittoria della compagnie ospite è stata più che meritata, poco meno di 24 ore e i salentini torneranno sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella sfida salvezza che li vedrà opposti al Venezia che, pareggio dopo pareggio, si è rimessa in corsa per la lotta per non retrocedere.

Una partita importantissima per entrambe le formazioni che, in caso di disfatta di una delle due, potrebbe decretare l’addio alla massima serie.

“La squadra si è allenata bene, la serie di sconfitte non è salutare, toglie un po’ di sicurezza e autostima ma accade a tutti, anche alle grandi. La settimana è stata buona e i ragazzi si sono impegnati per una partita importante. Da questa situazione se ne esce senza perdere la testa, con lucidità, razionalità e determinazione. La giusta tensione va veicolata non in maniera sbagliata”, ha affermato mister Giampaolo alla viglia della gara.

“Il mio focus è la prestazione durante la partita, i dettagli sono componenti sulle quali mi concentro in settimana. La gara dà indicazioni e da lì si lavora per migliorare.

“Berisha, è forte e ha tutta la mia stima, poi, dovrà acquisire continuità nelle partite, la scelta dei calciatori non è mai assoluta, ma finalizzata all’avversario e all’equilibrio.

La costruzione dal basso non è un esercizio di stile, ma serve per cercare spazi nella metà campo avversaria, questa situazione di gioco in passato ci ha permesso di realizzare reti, se poi si commette un errore che mette in discussione il pensiero è troppo semplice. Inseguiamo l’idea cercando di migliorarci. Quando ci sono le condizioni si fa!!!

Non penso ci sia un problema di personalità sul tiro da fuori, Helgason è un calciatore che può arrivare a tirare, Ramadani di meno, anche per la posizione che occupa. Questa squadra i gol li deve fare con attaccanti, esterni e centrocampisti offensivi, ma anche qualcuno con i difensori.

I calciatori sono consapevoli dell’importanza della gara e saranno fondamentali sia la tattica che lo stato mentale, il Venezia cambia molto e si vede che c’è un lavoro capillare e fatto bene. Il nostro cammino passa da sfide come quelle di domani.

Banda è a disposizione, si gioca in 16 la domenica, non importa se gioca Tizio o Caio, è importante come gioca.