Lecce-Venezia 1-1, Baschirotto salva i giallorossi e agguanta un pari inutile

Termina 1-1 la sfida salvezza tra Lecce e Venezia. All’autorete di Gallo risposte il capitano. Un pari che non serve a entrambi.

Dopo la sconfitta interna a opera della Roma, nella quale i giallorossi hanno fatto vedere di aver ritrovato un barlume di gioco, anche se la vittoria della compagine ospite è stata più che meritata, nel lunch match della domenica i salentini sono tornati sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella sfida- la seconda consecutiva tra le Mara amiche – salvezza che li ha visti opposti al Venezia che, pareggio dopo pareggio, si è rimesso in corsa per la lotta per non retrocedere.

Una partita importantissima per entrambe le formazioni che, in caso di disfatta di una delle due, ha decretato quasi certamente l’addio alla massima serie, anche e soprattutto su un possibile impatto emotivo che uno stop potrebbe avere su squadra e calciatori.

Mister Giampaolo, che alla vigilia ha predicato lucidità, razionali e determinazione, ha avuto a sua disposizione tutta la rosa ma, fatto salvo il modulo, ha apportato una novità, fuori Karlsson e dentro Morente.

La formazione iniziale

Il Lecce è sceso quindi in campo con un 4-2-3-1 con Falcone tra i pali; difesa composta da Guilbert, Baschirotto, Gaspar e Gallo; Coulibaly e Ramadani davanti alla difesa; Pierotti, Helgason e Morente a sostegno dell’unica punta Krstovic.

Il primo tempo

Il primo tiro della gara è del Lecce al 36mo secondo di gioco con la botta di Ramadani, da buona posizione che termina alle stelle. al 15mo Morente impegna l’estremo avversario da fuori che para in due tempi. Al 18mo Yeboha spara alto. Al 22mo la girata in area di Pierotti va a lato. Al 23mo la punizione di Helgason viene abbrancata in presa da Radu. Al 26mo Perez di testa spedisce tra le braccia di Falcone. Al 27mo Krstovic di testa manda fuori. Al 31mo l’inzuccata di Krstovicda buonissima posizione termina sopra il montante. Al 38mo Krstovic scivola al momento del tiro e calcia fuori. al 40mo il tiro a giro dal limite di Morente impegna l’estremo dei lagunari. Al 41mo Yeboah dal limite manda di poco alto. al 45mo il rasoterra di morente va a lato.

Il secondo tempo

Nella ripresa i giallorossi scendono in campo con lo stesso undici visto nella prima frazione di gioco.

Al secondo Gytkjaer dal limite spedisce fuori e la stessa sorte ha due minuti dopo il tiro di Haps.

Ospiti in vantaggio

Al quinto la formazione di Di Francesco va in gol. Cross su punizione di Zerbin, la palla, molto tesa, termina sui piedi di Gallo che mette alle spalle del compagno Falcone.

All’11mo Morente al volo da fuori non crea problemi a Radu. Al 18mo Baschirotto di testa manda alto.

Pareggio del Lecce

Al 20mo arriva il pari dei padroni di casa. Corner di Helgason e perfetto inserimento di testa di Baschirotto che trafigge Radu.

Al 26mo, l’ennesimo errore della costruzione dal basso rischia di far soccombere i salentini. Berisha passa debolmente a Falcone, sulla sfera arriva Fila, ma l’estremo dei salentini riesce a parare. Al 27mo Krstovic cerca l’acrobazia e manda a lato. Al 31mo Berisha spedisce fuori da 30 metri. Al 33mo il portiere dei salentini abbranca in presa il tiro dal limite di Perez. Al 34mo il palo grazia il Venezia. Krstovic riceve palla, controlla e passa all’accorrente N’Dri che tira, la sfera supera Radu, ma va a infrangersi contro il palo interno. Al 39mo la punizione di Berisha si infrange sulla traversa e un minuto dopo Radu compie un miracolo sul tiro di Baschirotto. Al secondo minuto di recupero Berisha manda alle stelle.

I giallorossi vanno in svantaggio, riescono a raggiungere il pari, poi, continuano ad attaccare vanno vicini al gol e avrebbero meritato la vittoria, ma alla fine escono con un pari che serve a poco e che li mette nei guai visto il calendario che si fa più duro. Sabato si torna in campo nella sfida contro la Juventus.

Tabellini

U.S. Lecce: 30 Falcone, 4 Gaspar, 6 Baschirotto ©, 7 Morente, 9 Krstović, 12 Guilbert (22 st Veiga), 14 Helgason, 20 Ramadani (9 st Berisha), 25 Gallo, 29 Coulibaly (9 st Pierret), 50 Pierotti (9 st N’Dri). A disposizione: 1 Früchtl, 32 Samooja, 3 Rebić, 5 Berisha, 8 Rafia, 10 N’Dri, 17 Veiga, 19 Jean, 22 Banda, 23 Burnete, 37 Karlsson, 44 Tiago Gabriel, 75 Pierret, 77 Kaba, 99 Sala. Allenatore: Marco Giampaolo

Venezia F.C.: 28 Radu, 2 Candé, 4 Idzes ©, 6 Busio, 9 Gytkjaer (Fila), 10 Yeboah (22 st Oristanio), 14 Nicolussi Caviglia, 16 Marcandalli (28 st Ellertsson), 24 Zerbin, 71 Pérez (37 st Doumbia), 79 Carboni (1st Haps). A disposizione: 1 Joronen, 23 Grandi, 5 Haps, 7 Zampano, 11 Oristanio, 17 Condé, 18 Fila, 19 Bjarkason, 21 Sagrado, 33 Šverko, 77 Ellertsson, 80 El Haddad, 97 Doumbia. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Arbitro: Marco Piccinini sez. di Forlì Assistenti: Giovanni Baccini sez. di Conegliano – Marco Ceccon sez. di Lovere IV Ufficiale: Daniele Rutella sez. di Enna VAR: Francesco Meraviglia sez. di Pistoia AVAR: Simone Sozza sez. di Seregno

Marcatori: 5 st Gallo (L. Aut.) 20 st Baschirotto (L)

Note: ammoniti 39 pt Carboni (V) 1 st Baschirotto (L) 10 st Marcandalli (V) 15 Guilbert (L) 19 st Perez (V) 38 st Cande (V) spettatori 25.709 incasso 394.201,67 angoli 8-3 per il Lecce recupero 1 pt 4 st.