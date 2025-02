Monza-Lecce, domenica la sfida salvezza allo U-Power Stadium

Monza e Lecce si affronteranno domenica 16 febbraio 2025 alle 15:00 allo U-Power Stadium, in una partita cruciale per la lotta salvezza del campionato di Serie A 2024-2025.

Lecce: ritorno di Banda e Gaspar dopo l’ottimo pareggio con il Bologna

Il Lecce arriva a questa partita con il morale alto dopo l’ottimo pareggio 0-0 contro il Bologna. La squadra potrà contare sul ritorno effettivo di Lameck Banda e Kialonda Gaspar, che hanno recuperato dai rispettivi infortuni.

Il Lecce ha dimostrato di essere una squadra solida e ben organizzata, capace di mettere in difficoltà anche le grandi squadre del campionato.

Monza: alla ricerca di riscatto con Nesta in panchina

Il Monza, invece, arriva a questa sfida in un momento di grande difficoltà. La squadra ha subito l’ennesima sconfitta, un pesante 5-1 contro la Lazio, e ha visto l’esonero dell’allenatore Salvatore Bocchetti. Sulla panchina brianzola è tornato Alessandro Nesta, il tecnico che aveva iniziato la stagione.

La situazione infortuni è critica per il Monza, con diversi giocatori, come Caldirola, Birindelli, Pessina e Caprari la cui presenza è fortemente in dubbio per la gara. Questa situazione non aiuta la squadra nella sua corsa verso la salvezza.

Le quote dei bookmakers

Secondo i bookmakers bet365, PlanetWin, AdmiralBet e Sisal, Lecce e Monza hanno stesse probabilità di vittoria, quotate a 2.70, mentre il pareggio tra le due è quotato a 3.20. Match apparentemente molto equilibrato nonostante la brutta forma del Monza negli ultimi match importante per entrambe le squadre riguardo alla lotta salvezza che potrebbe riservare sorprese.

Probabili formazioni

Monza (3-4-2-1): Turati; Izzo; Lekovic; Palacios; Pedro Pereira; Bianco; Urbanski; Kyriakopoulos; Ciurria; Mota; Ganvoula

Lecce (4-3-3): Falcone; Baschirotto; Jean; Gallo: Guilbert; Pierret; Ramadani; Helgason; Pierotti; Krstovic; Tete Morente

Dove vedere la partita

La partita Monza – Lecce sarà trasmessa in diretta su DAZN.