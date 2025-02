Monza-Lecce 0-0, termina a reti bianche lo scontro salvezza. Brianzoli e salentini dividono la posta

Termina 0-0 lo scontro salvezza che ha visto impegnate Monza e Lecce.

Dopo il buon pareggio interno contro il Bologna, una delle squadre più in forma del torneo, vittorioso venerdì sera nella gara interna contro il Torino, nel pomeriggio di oggi i giallorossi sono scesi sul terreno di gioco dello “U-Power Stadium”, nella sfida che li ha visti opposti al Monza, fanalino di coda del Campionato.

Sfida delicatissima quella con i brianzoli, perché per la compagine di casa, reduce dall’esonero di Bocchetti e il ritorno in panchina di Alessandro Nesta, la gara ha rappresentato una sorta di ultima spiaggia, naturale, quindi, che ha fatto di tutto per conquistare tutta la posta in palio.

Dal canto loro, i salentini, invece, hanno avuto possibilità, vincendo, di aggiungere un importante tassello alla conquista della salvezza.

Mister Marco Giampaolo ha convocato Berisha, ma ha giocato, a causa di uno stato influenzale che lo ha colpito in settimana. Buone notizie per quel che riguarda Helgason, invece che, a parte mercoledì, si è allenato con il gruppo tutta la settimana e ha giocato regolarmente dal primo minuto. Unica novità rispetto alla partita con i felsinei, il ritorno dell’inizio di Pierret al posto di Ramadani.

La formazione iniziale

Il Lecce è sceso in campo con il consueto 4-3-3 con: Falcone tra i pali; difesa composta da Guilbert, Baschirotto, Jean e Gallo; Coulibaly, Pierret ed Helgason in mediana; Pierotti, Krstovic e Morente a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

Trascorrono soli due minuti e il Lecce va vicinissimo al vantaggio, con il calcio di punizione di Helgason, che supera Turati, ma va a infrangersi sulla traversa. Al 12mo, sempre Helgason su punizione, manda alto. Al 23mo Morente in area conquista palla e mette a lato. Al 26mo buona occasione per i salentini, cross di Gallo e incornata di Pierotti che va di poco alta. al 32mo Helgason serve Krstovic che di piatto al volo impegna Turati. Al 38mo pericolo per il Lecce, traversone di Kyriakopoulos per Pedro Pereira che manda alto.

Il secondo tempo

Nella ripresa i ragazzi di Giampaolo scendono in capo con lo stesso undici visto nella prima frazione.

Al 52mo il tiro di Carboni è largo. Al 62mo il tiro di sinistro di Kyriakopoulos è controllato dall’estremo dei salentini. Al 71mo Brianzoli vicinissimi al gol, Caprari riceve palla e dal limite tira a giro, Falcone si distende e con la mano di richiamo devia in corner. Al 75mo buona occasione per i giallorossi, Pierotti riceve palla, scarica su Helgason che tira, Turati, però, si oppone, sulla respinta, però, Ramadani manda fuori. All’85mo Helgason serve Pierotti, che tira sul primo palo, ma anche questa volta il portiere dei Brianzoli si salva in corner. Nei secondi finali, il tiro di Rebic termina sul fondo.

Entrambe le squadre hanno cercato di vincerla, tant’è che i migliori in campo si sono stati i portieri. Lo scontro salvezza tra Monza e Lecce termina a reti bianche, un punto ciascuno che per i salentini serve ad aggiungere un tassello alla conquista della salvezza – viste le sconfitte di Empoli e Verona – mentre, se non condanna i brianzoli, poco ci manca. Giallorossi bene nel primo tempo, un po’ più scarichi nella ripresa, anche se, come hanno rischiato di subirlo, hanno sfiorato il gol. venerdì sera si torna in campo nella gara che li vedrà opposti all’Udinese.