Hellas Verona-Lecce 1-1, per i giallorossi un pari che serve a poco. A Krstovic risponde Coppola

Termina 1-1 la sfida tra Lecce e Verona, un buon punto per i padroni di casa e un pari che serve a poco ai salentini che oltre a vincere le ultime due gare devono sperare che non faccia altrettanto l’Empoli. Si decide tutto nel primo tempo dove, al vantaggio di Krstovic, ha risposto Coppola.

Vincere e poi sperare in un miracolo, con la vittoria di ieri sera dell’Empoli ai danni dal Parma, la salvezza non è più in mano ai giallorossi che, anche in caso di vittoria oggi, devono sperare che la formazione toscana, con un calendario molto più favorevole, compiano un passo falso nelle prossime partite.

Nel pomeriggio di oggi, capitan Baschirotto e compagni sono scesi sul terreno di gioco dello stadio “Bentegodi”, nella sfida che li ha visti opposti al Verona. Impegno difficile, difficilissimo, quello con la compagine scaligera, che ha cercato di portare in casa l’intera posta in palio, per chiudere definitivamente la questione salvezza.

Mister Marco Giampaolo, ha proposto qualche cambiamento rispetto alla sfida della settimana scorsa contro la prima della classe, con l’arretramento di Pierret e il ritorno dall’inizio di Helgason e Morente, novità assoluta, però, è l’utilizzo di N’Dri dal primo minuto. Krstovic, tornato a piena disposizione, ha guidato l’attacco.

La formazione iniziale

Il Lecce si è schierato quindi con il consueto 4-2-3-1 con Falcone tra i pali; difesa composta da Guilbert, Gaspar, Baschirotto e Gallo; Coulibaly e Pierret davanti al reparto arretrato; N’Dri, Helgason e Morente a sostegno dell’unica punta Krstovic.

Il primo tempo

Il primo tiro della gara è del Lecce al 16mo, con la punizione di Morente, respinta da Montipò. Al 20mo l’estremo degli scaligeri si oppone al tiro di N’Dri.

Giallorossi in vantaggio

Al 23mo arriva il vantaggio degli ospiti. Morente ruba Tchatchoua e serve Krstovic, la punta montenegrina mantiene la freddezza e anticipa il portiere gialloblù in uscita.

Al 39mo, Morente dal limite manda alto.

Pareggio scaligero

Al 41mo, nel miglior momento dei salentini arriva il pareggio dell’Hellas. Suslov prende palla e passa a Coppola che insacca alle spalle dei Falcone.

Trascorrono due minuti e i giallorossi rischiano di tornare il vantaggio. Krstovic viene servito e dal limite dell’area scocca un tiro che finisce di pochissimo fuori. Al primo minuto di recupero Ghilardi calcia alto.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con un cambio tra le file giallorosse. Fuori Guilbert e dentro Veiga.

Al 49mo Falcone para l’inzuccata di Sarr. Al 55mo doppia sostituzione tra i salentini, fuori Morente e N’Dri e dentro, rispettivamente, Pierotti e Banda. Al 57mo padroni di casa ancora pericolosi con il colpo di testa di Coppola di poco fuori. Al 64mo ci prova Veiga, ma il tiro viene smorzato da un avversario e la sfera termina tra le mani di Montipò. Al 65mo nuova sostituzione nel Lecce, con Berisha che prende il posto di Pierret. Al 75mo Giampaolo è costretto a spendere l’ultima sostituzione, con Gaspar, infortunato, che lascia il posto a Gabriel. Al 78mo Mosquera manda fuori di testa e un minuto dopo il tiro di Berisha è facile preda del portiere dei padroni di casa. All’83mo Banda spara a lato.

I giallorossi pareggiano e raggiungono l’Empoli, ma è un punto che a poco serve, perché, la salvezza, è sempre legata ai risultati della compagine toscana che, come detto in precedenza, ha dalla sua un calendario favorevole. Dopo un ottimo primo tempo dove capitan Baschirotto e compagni sono passati in vantaggio e raggiunti immeritatamente, la compagine salentina nella ripresa è calata e i cambi di Giampaolo si sono rivelati ancora una volta sbagliati. Domenica pomeriggio si torna in campo al “Via del Mare” nella sfida contro il Torino.