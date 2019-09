Tifa Roma, ma Liverani non vede altro che il Lecce: “ce la giocheremo”. Ancora out Lapadula e Farias

Non una vigilia come tutte le altre per Fabio Liverani. Lui, professionista esemplare, anche se lo nega, una piccola emozione la proverà quando vedrà in campo il suo Lecce contro la ‘sua’ Roma. I colori giallorossi sono sempre stati i colori del cuore per lui, che – da romano doc – ha sempre seguito da vicino le sorti dei capitolini.

Non ci ha mai giocato, anzi Fabio è ricordato con grande affetto tra i tifosi della Lazio con cui da calciatore ha disputato cinque stagioni di gran livello, ma lui non ha mai nascosto la sua fede calcistica.

Poi però c’è la professionalità. E su questo Liverani non transige: ora nella sua testa, nel suo cuore e nei suoi studi, c’è solo il Lecce. “Nasco in quella città e tutti sanno qual è la mia storia. Da ragazzo tifavo Roma, poi sono diventato un professionista e le gare in cui mi emozionerò saranno altre (Lazio e Fiorentina su tutte)”.

Rinfrancato dal successo di Ferrara nel turno infrasettimanale, i salentini sono ora a caccia dei primi sorrisi casalinghi della stagione: ad oggi, infatti, i 6 punti sono giunti dalle trasferte contro Torino e Spal, mentre in casa sono i peggiori del campionato con due KO, un gol fatto e ben 5 subiti.

“Anche lo scorso anno nel girone d’andata abbiamo fatto più fatica in casa – dichiara in apertura il mister. Ma a parte questo, credo che l’atteggiamento debba essere lo stesso in casa e fuori. Oggi il calcio è diverso rispetto a qualche anno fa, con il fattore campo che non è più così determinante. Ma è chiaro che uno stadio pieno e passionale, a lungo termine, possa incidere anche in classifica. I nostri tifosi non smettono di stupirci, anche in trasferta con giorni e orari improbabili”.

Noi dobbiamo giocarcela anche domani, quando saremo di fronte ad un avversario di caratura internazionale, costruito per obiettivi decisamente diversi dai nostri. Cosa chiedo ai miei? Difenderci con umiltà quando sarà la Roma a fare il possesso, fargli correre a vuoto e magari riuscire a sorprenderli. Proveremo a giocarcela con le nostri armi.

Il focus sull’avversario

“La Roma ha avuto alcune difficoltà quando pressata alta, anche se con il Sassuolo è riuscita comunque a vincere. Dipenderà molto dai tipi di giocatori che andranno in campo. Fonseca vuole qualità di gioco, in verticale, con individualità forti – prosegue l’analisi. Sono reduci da una sconfitta, ma hanno tanti elementi di esperienza capaci di isolarsi e reagire”.

Sicuramente non scenderà in campo lo stesso Lecce visto all’opera una settimana fa contro il Napoli. Non solo per le indisponibilità di Farias, Lapadula (Tachtsidis è convocato ma è a mezzo servizio), ma anche per un atteggiamento tattico che già nel mercoledì vittorioso a Ferrara è stato vincente.

“Chi si allena bene merita di giocare, anche dall’inizio. Una sana competizione per noi è fondamentale. Certo, oggi devo anche dare minutaggio a chi ha saltato qualche gara. Imbula, a meno di emergenze, ha bisogno dei suoi tempi: credo che oggi nelle gambe abbia 30/40 minuti. Meccariello? C’è, ma non è arruolabile dall’inizio”.

L’iniziativa

A margine della conferenza stampa, Fabio Liverani ha voluto porre l’attenzione sulla speciale maglia indossata: ‘Un cuore per Angela’. “Il weekend lo dedichiamo ad Angela, bambina in attesa di trapianto di cuore da ben due anni. Io insieme alla squadra mandiamo un grande saluto a lei e alla sua famiglia”, conclude il tecnico.

I convocati

Questa, in definitiva, la lista dei calciatori convocati per la gara contro la truppa di Fonseca: 2.Riccardi 3.Vera 4.Petriccione 5.Lucioni 6.Benzar 8.Mancosu 10.Falco 11.Shakhov 13.Rossettini 14 Dumancic 16.Meccariello 19.La Mantia 20.Dubickas 21.Gabriel 22.Vigorito 23.Tabanelli 25.Gallo 27.Calderoni 29.Rispoli 30.Babacar 32.Lo Faso 37.Majer 77.Tachtsidis 85.Imbula 95.Bleve.