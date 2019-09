Spal-Lecce 1-3, giallorossi ancora vittoriosi in trasferta. Capitan Mancosu e Calderoni non perdonano

Metabolizzata, si spera, la bruttissima sconfitta di domenica scorsa a opera del Napoli, tempo di sostenere qualche allenamento che per i giallorossi è stato già tempo di rituffarsi in campionato.

Si è svolto questa sera, infatti, il primo turno infrasettimanale della stagione del Torneo di Serie A che ha visto capitan Mancosu e compagni scendere allo stadio “Mazza” di Ferrara nella sfida che li ha visti opposti alla Spal.

Gli estensi non vivono una situazione idilliaca, la formazione di Semplici, infatti, ha come i salentini solo tre punti, conquistati nella partita, fra l’altro bugiarda, contro la Lazio, naturale, a questo punto, che sia tanta la voglia di riscatto.

In occasione dell’incontro in terra emiliana, mister Fabio Liverani, pur confermando il sistema di gioco, suo marchio di fabbrica, cambia molte pedine, soprattutto in mediana, anche perché si vede costretto a fare a meno dell’infortunato Tachtsidis, Mancosu quindi, prende il posto di Farias, Perticcione di Tachtsidis e per babacar c’è la prima maglia da titolare in stagione.

La formazione iniziale

I giallorossi si schierano quindi con il consueto 4-3-1-2 con Gabriel tra i pali; difesa composta da Rispoli, Lucioni, Rossettini e Calderoni; Tabanelli, Petriccione e Majer in mediana; Mancosu a sostegno del tandem d’attacco Babacar-Falco.

Il primo tempo

Il primo tiro della gara è a opera dei padroni di casa con un tiro da fuori di Kurtic, parato senza problemi da Gabriel.

Penalty e vantaggio per il Lecce

Al 10mo Babacar prende palla poco dopo la trequarti si libera di due avversari, entra in area, salta i marcatori e si presenta solo davanti a Berisha, Felipe a quel punto, lo atterra, il direttore di gara non ci pensa un attimo e assegna il calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta capitan Mancosu che trasforma la massima punizione, nonostante l’estremo difensore spallino avesse intercettato il tiro.

Pareggio spallino

Al 17mo, però, i padroni di casa raggiungono il pareggio. Petagna prende palla, giunge nei pressi dell’area di rigore e passa la sfera a Cionek che a sua volta la cede a Di Francesco, che la protegge e dal limite scocca un rasoterra angolatissimo su cui Gabriel non può fare nulla.

Al 27mo il tiro a giro di Floccari viene abbrancato in presa dall’estremo difensore giallorosso. Al 36mo Spal pericolosa con la botta da Fuori di Floccari, che Gabriel respinge in corner. Al 45mo giallorossi a pochi centimetri dal gol. Babacar con la punta del piede riesce ad anticipare Berisha la sfera supera il portiere albanese, ma viene respinta sulla linea da un difensore. A pochi secondi dal termine falco si divora letteralmente l’occasione per il raddoppio, quando, solo davanti all’estremo difensore della Spal calcia alle stelle.

Il secondo tempo e giallorossi subito in vantaggio

La ripresa si apre con gli stessi ventidue della prima frazione e con l’immediato vantaggio per la compagine salentina. Percussione di Falco sulla destra, il talentino di Pulsano si accentra, entra in area e passa per l’accorrente Calderoni che dal limite scocca un tiro che impatta su Vicari e finisce alle spalle di Berisha.

Al 53mo miracolo di Gabriel. Reca calcia dall’interno dell’area e la sfera viene deviata da un difensore salentino, il portiere brasiliano mantiene la freddezza e manda la palla in corner. Al 66mo Falco vede Rispoli e gli passa la sfera, coast to coast del terzino giallorosso che, però giunto al limite dell’area viene anticipato da un difensore avversario. Al 67mo, colpo di testa di Petagna, abbrancato in presa da Gabriel. Al 68mo primo cambio per il Lecce, fuori un ottimo Babacar e dentro Benzar che prende il posto di Mancosu che avanza al fianco di Falco in attacco.

Secondo penalty e terzo gol per i giallorossi

Al 71mo Majer crossa in area all’indirizzo di Mancosu, il centrocampista sardo viene spinto da tergo e il sig. Rocchi assegna il secondo rigore per il Lecce, sul dischetto va ancora Mancosu che, anche questa volta, nonostante l’intuizione della traiettoria del portiere avversario, non perdona. All’88mo la rovesciata di Valoti viene parata senza problemi dal portiere giallorosso.

Al 74mo secondo cambio per Liverani, fuori “Sangue Blu” Majer e dentro Imbula. Al 74mo il tiro a giro di Letica termina di pochissimo sopra il montante. All’84mo terzo e ultimo cambio per il Lecce, fuori Filippo Falco e dentro Andrea La Mantia.

Si era chiesto il riscatto e riscatto è stato. Con il successo di oggi i salentini di mister Liverani, conquistano la seconda vittoria consecutiva in trasferta e vanno a sei punti. Una buona gara quella di capitan Mancosu e compagni (leggi QUI le pagelle) che oltre ai gol hanno avuto un altro paio di buone occasioni per segnare e contenuto gli attacchi avversari. Adesso il tempo di festeggiare brevemente la vittoria e testa al prossimo impegno, quello di domenica pomeriggio contro la Roma.