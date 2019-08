Lecce, ultimo giorno di una storica campagna abbonamenti. La Mantia rischia il Verona

Ultime ore di campagna abbonamenti da record per il Lecce che, con circa 19mila tessere emesse, fa registrare dati da big del nostro calcio. Prosegue la preparazione in vista dell’esordio casalingo contro il Verona: La Mantia in differenziato.