Il Frosinone spaventa, poi il Lecce usa la testa. Ok anche l’ultima amichevole del ritiro

Si conclude con l’amichevole contro il Frosinone il ritiro estivo del Lecce in Trentino. Salutata ieri la località di Santa Cristina – che per due settimane è stata la casa dei giallorossi – questa sera i salentini, sotto una piaggia battente, hanno affrontato allo stadio “Briamasco” di Trento i ciociari di Alessandro Nesta.

La gara termina con il punteggio di 3 a 1 in favore dei salentini, bravi a rimontare lo svantaggio del primo tempo. In gol ci vanno Meccariello, Falco, Lapadula e Dubickas. Debutto in giallorosso per i giovani Lo Faso e Gallo.

Fabio Liverani ha schierato dal 1′ Gabriel tra i pali, Benzar, Lucioni, Rossettini e Calderoni, Tachtsidis, Majer, Tabanelli al centro, il neo arrivato Lo Faso alle spalle della coppia d’attacco Lapadula, La Mantia.

I ciociari rispondono con Bardi, Gori, Paganini, Maiello, Citro, Beghetto, Ariaudo, Zampano, Matarese, Szyminski, Trotta.

Prime battute vivaci con 15 minuti in cui è Gabriel a salire sugli scudi. Al 26esimo però è il Frosinone a portarsi in vantaggio: ripartenza da metà campo per i gialloblu con Paganini che incrocia e batte Gabriel.

Il Lecce prova a reagire con l’estro di Lo Faso: al tramonto di prima frazione Lapadula sfiora palo e pareggio.

La ripresa

Nel secondo tempo – ritmi più blandi – Liverani getta nella mischia Vigorito, Falco e Meccariello (ma anche Petriccione, Vera, Haye, Riccardi e Dubickas).

Il Frosinone abbassa ritmi e baricentro e i giallorossi ne approfittano. Al 55’ pareggia di testa Meccariello che poco dopo sfiora la doppietta personale.

Il 2-1 lo sigla Pippo Falco che impatta bene con la testa. Nel frattempo fa il suo debutto in giallorosso anche Gallo. Nel finale il solito Lapadula cala il tris (ancora di testa), e allo scadere poker di Dubickas.

Termina così la prima parte di preparazione estiva, quella forse più importante. Ora i giallorossi riprenderanno gli allenamenti in sede, a partire da mercoledì 30 luglio: il 18 agosto è in programma la prima uscita ufficiale del nuovo anno, in Coppa Italia.