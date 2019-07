Lecce, debutto in Coppa Italia il 18 agosto: all’orizzonte il Milan. Domani seconda amichevole in ritiro

C’è il Milan del neo tecnico Gianpaolo all’orizzonte del Lecce in caso di avventura positiva in Coppa Italia. Si è svolto questo pomeriggio il sorteggio del tabellone della TIM Cup 2019/20, primo atto verso la finale di Roma fissata per il prossimo 13 maggio.

Il Lecce, squadra appena promossa in Serie A, debutterà nella competizione nella serata di domenica 18 agosto, a partire cioè dal terzo turno eliminatorio. Se la vedrà contro una tra Salernitana, Catanzaro o Casertana. I granata campani, infatti, attenderanno la vincente di Catanzaro-Casertana che si affronteranno nel primo turno del 4 agosto.

Al primo turno, infatti, Partecipano 36 Società: 9 della Serie D e 27 club di Lega Pro. Nel secondo turno, entrano in gioco le 20 società di B che si uniscono alle 18 che hanno superato il Primo Turno Eliminatorio. Quindi, da domenica 18 agosto, via libera a 12 compagini della Serie A: Bologna, Brescia, Cagliari, Fiorentina, Genoa, Hellas Verona, Lecce, Parma, Sampdoria, Sassuolo, Spal, Udinese.

Chi passa il turno si ritroverà per la quarta fase a dicembre. Le 8 società teste di serie (Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Roma, Torino) faranno, invece, il loro ingresso nel tabellone a partire dagli ottavi di finale.

Per i giallorossi, in caso di superamento del turno, potrebbero profilarsi gli ottavi a “San Siro”, ospiti del Diavolo del Milan. Intanto c’è da preparare il debutto del 18 agosto. Da regolamento il Lecce giocherà in casa, ma i lavori in corso al “Via del Mare” potrebbero spingere la società di via Costadura a voler chiedere l’inversione di campo.

Domani la seconda amichevole del ritiro

Intanto dal ritiro di Santa Cristina, il Lecce prosegue a sua preparazione. Con capitan Mancosu trasferitosi a Roma per accertamenti dopo il fastidio muscolare al polpaccio accusato negli ultimi giorni, Liverani domani vedrà all’opera i suoi nella seconda amichevole stagionale. Dopo la goleda di sabato scorso, domani i giallorossi affronteranno l’ASD Sport Club ST. Georgen. Si giocherà presso il C.S. Mulin Da Coi, a partire dalle ore 17.30.