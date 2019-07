Questione Stadio, vertice tra Comune e US Lecce. Salvemini: “subito un tavolo tecnico. Due le possibilità”

Il tavolo istituzionale tra Comune di Lecce e Unione Sportiva Lecce si è finalmente celebrato. Nessuna novità concreta, è ancora presto, ma l’Amministrazione proprietaria dello stadio “Via del Mare” e la società concessionaria dell’impianto hanno iniziato ad avviare un discorso di nuova gestione per la casa della squadra giallorossa.

Andato deserto il bando per la concessione del diritto di superficie, la prima mossa l’ha fatta il presidente Saverio Sticchi Damiani che, pochi giorni fa, ha presentato ufficialmente il progetto non solo per un restyling dello stadio, ma anche per una futura gestione interamente devoluta alla dirigenza di Via Costadura. In sintesi le proposte del Lecce: rinnovo della concessione d’uso a nuove condizioni, ordinaria e straordinaria manutenzione in capo alla società sportiva, ma anche concerti ed eventi organizzati da US Lecce e il socio privato Vivaticket.

Dall’altra parte le casse del Comune piangono: l’Amministrazione ha già messo in preventivo 0 per il “Via del Mare” e quella prospettata dal Presidente Sticchi Damiani potrebbe essere una delle strade per il Comune non solo per risparmiare, ma anche per non veder abbandonato a sé stesso un patrimonio immobiliare dei leccesi.

“Abbiamo deciso di istituire un tavolo tecnico – ha spiegato al termine dell’incontro il sindaco Carlo Salvemini – per esaminare e risolvere – le diverse questioni riguardo gli obblighi delle parti apertesi dopo la firma della convezione novennale del 2012 e tutt’ora sospese.