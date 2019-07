Il Lecce già balla sulle punte: 8-0 nella prima amichevole stagionale. In mostra La Mantia e Lapadula

Nel triste giorno della scomparsa dell’ex Presidente Giovanni Semeraro, il nuovo Lecce formato Serie A inizia con una goleada la nuova stagione. Va tutto secondo copione nella primissima uscita non ufficiale del nuovo corso. Nel ritiro di Santa Cristina, il Lecce si impone con un tennistico 8-0 contro il F.C. Gherdeina (formazione di Seconda Categoria altoatesina). Un test certamente poco probante dal punto di vista tecnico, ma comunque importante per quella che è stata la prima vera sgambata della stagione.

Presso l’impianto sportivo C.S. Mulin Da Coi, mister Fabio Liverani ha potuto osservare i suoi calciatori all’opera in una partita, provando quasi tutti gli effettivi a disposizione, soprattutto i nuovi arrivi, che devono prendere confidenza quanto prima con il credo tattico dell’allenatore romano.

Prima di iniziare, un minuto di raccoglimento per ricordare l’ex Patron Semeraro, poi via alla gara. Nel corso del primo tempo, Liverani ha mandato in campo il nuovo arrivato Gabriel tra i pali, Rossettini e Meccariello coppia di centrali di difesa, con Pierno e Vera ai lati, Tachtsidis in mediana con Haye e Majer, il giovane Felici ad ispirare la coppia d’attacco La Mantia-Lapadula . La prima frazione di gioco si è conclusa con il punteggio di 4 a 0 in favore dei salentini, andati in gol con Felici (sua la prima rete stagionale), Ladapula e doppietta di La Mantia (un rete su rigore) .

Nel secondo tempo, invece, il mister ha scelto Vigorito in porta, Benzar (poi sostituito da Pierno), Lucioni, Riccardi e Calderoni, in difesa, Petriccione al posto di Tachtsidis con Haye e Tabanelli, Falco trequartista alle spalle di Dubickas e Quarta. Proprio Dubickas fa cambiare ancora il tabellino con la rete del 5-0, seguito dalla marcatura di Quarta. Poi la rete del ritrovato Riccardi, e all’ultimo minuto la conclusione vincente di Falco che chiude definitivamente i conti.

Fuori dalla contesa Mancosu e Shakhov che da ieri svolgono un lavoro differenziato.

Insomma, ‘buona la primissima’ per i giallorossi che da domani proseguiranno il lavoro di preparazione, in vista della seconda amichevole fissata già per martedì 23 luglio quando, alle ore 17.30, affronteranno l’ASD Sport Club ST. Georgen.