È morto Giovanni Semeraro. Il Salento piange il ‘presidentissimo’

Che le condizioni di salute di Giovanni Semeraro fossero gravi si era subito compreso al momento del ricovero del “Vito Fazzi” di Lecce. Erano state ore di apprensione per tutti coloro che gli volevano bene, non solo familiari ma anche cittadini comuni che erano legati alla sua figura di grande imprenditore salentino e sopratutto di presidente del suo amatissimo Lecce. Con Giovanni Semeraro scompare uno dei più grandi imprenditori del Salento.

Era il 7 luglio quando l’ex numero uno di Banca 121 e Presidente dell’Unione Sportiva Lecce è stato trasportato d’urgenza al “Vito Fazzi” di Lecce dopo aver accusato un malore. Dal pronto soccorso dell’ospedale del capoluogo salentino è passato, poi, in cardiologia dove è stato prontamente ricoverato per scompenso cardiaco, come riportato nel bollettino medico diramato dalla ASL di Lecce. L’ex patron del Lecce è stato, dunque, sottoposto a dialisi, con prognosi riservata.

Nei giorni scorsi, dal Vito Fazzi di Lecce Giovanni Semeraro sarebbe stato trasferito alla Clinica Petrucciani di Viale Aldo Moro. Ma a quanto pare non c’è stato molto da fare, purtroppo. L’ex presidentissimo del Lecce Calcio si è spento all’età di 82 anni, dopo giorni di ansia per familiari, amici e tutti gli affezionati all’uomo a cui i giallorossi devono tanti successi.

La nota del club

Ed è giunta anche la nota della società giallorossa. “L’U.S. Lecce esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Giovanni Semeraro, che dal 1994 al 2012 è stato patron ed azionista di rifermento del sodalizio giallorosso. Giovanni Semeraro ha scritto pagine indelebili della storia del calcio leccese. I risultati sportivi sotto la sua gestione hanno consolidato e rafforzato la notorietà del club a livello nazionale. Tutta la famiglia dell’U.S. Lecce si stringe attorno al dolore che ha colpito la famiglia Semeraro”.