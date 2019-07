Infortunio da valutare, Mancosu mette paura al Lecce. Meccariello: ‘Sono a completa disposizione’

Saranno decisive le prossime ore per capire l’entità del problema muscolare di Marco Mancosu che in compagnia dello staff sanitario dei giallorossi ha abbandonato il ritiro di Santa Cristina in Val Gardena per recarsi a Roma a curarsi.

Il Lecce aspetta il suo capitano. Di tutti potrebbe fare a meno mister Fabio Liverani meno che del Capitano, sicuramente l’artefice numero uno della promozione in Serie A.

In attesa di capire di quanti giorni i salentini dovranno privarsi in ritiro del centrocampista sardo, è toccato al difensore Biagio Meccariello mettersi in favore di telecamera e raccontare la sua nuova esperienza nella massima serie dove arriva a 28 anni suonati.

Il suo ruolo sarà fondamentale per la prossima stagione sia in fase di chiusura nei confronti di tutti gli attaccanti che giocano in Serie A a cominciare da Cristiano Ronaldo sia in fase di impostazione, visto che il tecnico leccese fa sempre iniziare la manovra ai difensori e da loro vuole padronanza nel gioco.

‘E’ normale che il gruppo dello scorso anno andasse implementato con innesti di categoria, con profili come Rossettini, che è un giocatore di provata esperienza. Il nostro è un gruppo che accoglie a braccia aperti i nuovi. Dalla Serie B alla A cambia tutto, la preparazione, la lettura delle giocate, la velocità e la forza fisica. Da difensore posso dire che affronterò attaccanti forti ed altri che sono dei campioni. La prima cosa che non dovrà mai mancare da parte mia è l’attenzione. Sicuramente è un vantaggio conoscere già le idee del mister e quello che pretende da noi’.

Meccariello ha dimostrato grande duttilità nello scorso campionato, giocando alla grande sia da centrale che da terzino destro. Liverani potrà contare su di lui a occhi chiusi.