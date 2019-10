Lecce, che guaio: si fermano anche Tachtsidis e Babacar. In cinque rischiano l’Atalanta

Mandato in archivio anche il KO contro la Roma, nel pomeriggio di ieri il Lecce ha ripreso la preparazione in vista della gara di domenica a Bergamo, alle 15, contro l’Atalanta (che ieri sera, nella seconda giornata di Champion’s League, ha perso in pieno recupero anche contro lo Shakhtar Donetsk)

Se da un lato i giallorossi escono comunque rinfrancati dalla prestazione contro i capitoli, dall’altro ora devono fare i conti con un calendario a dir poco proibitivo. Atalanta, Milan, Juventus e Sampdoria in trasferta renderanno complicato ai salentini mantenere la media di 1 punto a partita, dato raccolto fino ad ora.

Ma se in casa Mancosu&Co. hanno stentato parecchio, restando ancora al palo, in trasferta ci sono stati due exploit contro Torino e Spal che fanno capire come la banda-Liverani possa far punti davvero ovunque e contro chiunque.

In 5 a parte

Le note davvero, dolenti, però giungono dall’infermeria. Dopo le prime due sedute di allenamento ieri e questa mattina, oltre a Tabanelli, Farias e Lapadula, si sono allenati in differenziato anche Tachtsidis e Babacar. Quest’ultimo, in particolare, per una dolenzia muscolare.

Una brutta gatta da pelare per mister Fabio Liverani che nell’ex Sassuolo stava trovando la chiave di volta per l’attacco. Le prossime ore saranno decisive per capire chi riuscirà a recuperare per la sfida contro i bergamaschi nel nuovo “Gewiss Stadium”.