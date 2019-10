Lecce, si svuota l’infermeria! Recupera tutto l’attacco, fuori solo Tabanelli

C’è chi grida al miracolo in casa Lecce. Dopo giorni di apprensione, si svuota di colpo l’infermeria. Nell’allenamento odierno, infatti, i nuovi acquisti per l’attacco Farias, Lapadula e Babacar si sono allenati regolarmente con il resto dei compagni.

Dopo intere settimane (per i primi due soprattutto) passate in differenziato, oggi il solo che ha seguito un allenamento personalizzato è stato Andrea Tabanelli. Tutto il resto della rosa si è allenato agli ordini di Fabio Liverani.

Un’ottima notizia per il tecnico romano che rischiava di arrivare alla sfida contro l’Atalanta di domenica pomeriggio con i tasselli contati, specialmente nel pacchetto offensivo. Certo, resta tutto da capire se e chi potrà regolarmente andare in campo a Bergamo: su questo le indicazioni decisive giungeranno al termine dell’allenamento di rifinitura di domani.

Al momento l’unico attaccante di peso che ha seguito ogni allenamento con regolarità è stato Andrea La Mantia che, adesso, si candida per una maglia da titolare.

In casa Atalanta, invece, dopo le fatiche di martedì sera in Champion’s League, mister Gasperini è orientato a operare un massiccio turnover. Nessun indisponibile sulla carta, ad ogni modo: oggi il gruppo si è allenato al completo dopo il programma differenziato in base al minutaggio seguito nei giorni scorsi. Anche per i lombardi domani rifinitura a porte chiuse.