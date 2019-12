Lecce, ultimi giorni di vacanza mentre sul calciomercato le idee sono chiare

“4-5 giocatori. Per il mercato le idee sono chiare a tutti”. Con queste parole Fabio Liverani ha consegnato la bussola da seguire per la dirigenza in vista dell’imminente apertura del calciomercato invernale, quello così detto ‘di riparazione’.

Nel dopo-gara della sconfitta maturata contro il Bologna, il tecnico aveva parlato apertamente di come staff tecnico e dirigenziale erano in sintonia per portare in giallorosso almeno 4 nuovi giocatori, in pratica mezza squadra da fare ex novo.

“Non possiamo assolutamente sbagliare valutazioni”, aveva dichiarato il tecnico romano. A giusta ragione, perché gli acquisti di peso portati in Salento in estate non sono stati totalmente azzeccati. Fatti salvi Lapadula, Farias e in parte anche Babacar, il resto è stato sotto le aspettative. Benzar e Imbula su tutti non faranno ritorno a Lecce dopo le vacanze natalizie: bocciati senza appello, sono già sul mercato. Due grandi flop.

Anche da Shakhov ci si attendeva qualcosa in più, ma l’ucraino gode comunque della fiducia dell’allenatore e non si muoverà. Cosa serve, allora, al Lecce in questa sessione di mercato?

Mezza squadra nuova dalla cintola in giù. Centrocampo e difesa sono infatti i reparti da migliorare e su cui il DS Meluso ha puntato i riflettori. In questa prima metà di stagione la squadra, sempre ordinato, ha palesato limiti tecnici in mediana e in difesa: in mezzo c’è poco filtro, dietro poca malizia e lucidità.

A pochi giorni dall’apertura ufficiale delle trattative, quindi, la dirigenza di via Costadura è già operativa per portare alla corte di Liverani elementi di comprovata esperienza nel Massimo Campionato italiano. Partendo dalla difesa, dopo l’ingaggio di Giulio Donati, adesso circola il nome di Lorenzo Tonelli.

Difensore centrale, classe 1990, è di proprietà del Napoli, dove in questa stagione non ha ancora trovato spazio. Forte fisicamente e abile nel gioco aereo, è un giocatore versatile perché può essere impiegato anche come terzino destro. Lo scorso anno ha vestito la maglia della Sampdoria, dove ha collezionato 19 presenze e un gol.

Ma occhio al ritorno di fiamma per Matias Silvestre. Corteggiato, senza troppa convinzione, in estate, l’argentino è rimasto svincolato dopo la retrocessione lo scorso anno con l’Empoli. Nella sessione estiva, il classe ’84 è stato accostato al Lecce, ma poi la trattativa è sfumata. Potrebbe essere lui una delle pedine utili alla retroguardia, ma sulle sue tracce c’è anche la Sampdoria.

Molto si farà anche a centrocampo. Tachtsidis, Petriccione, Majer e Tabanelli non hanno affatto sfigurato, ma necessitano di compagni esperti. Si monitora Bryan Dabo, francese, attualmente di proprietà della Fiorentina dove però quest’anno è rimasto ai margini.

Centrocampista centrale, mediano o mezzala, vanta un fisico imponente: bravo nella rottura del gioco, nelle ripartenze e nei duelli aerei, abile anche nell’impostare l’azione. Il suo profilo è stato proposto al Meluso che nelle prossime ore valuterà il da farsi.

Si potrebbe tentare un nuovo affondo per Riccardo Saponara. Dopo il tentativo fallito l’estate scorsa, il trequartista di Forlì, 28 anni, si è accasato al Genoa dove però non trova spazio (solo 4 presenze in questa stagione). L’ostacolo all’affare, però, potrebbe essere rappresentato dall’arrivo in Liguria del nuovo mister Davide Nicola: se anche lui, come Thiago Motta, non ‘vedrà’ Saponara, allora la trattativa potrebbe decollare.

E in attacco? E’ il reparto che, al momento, non farà registrare alcuna operazione. Numericamente e qualitativamente Liverani si ritiene soddisfatto, ma non è da escludersi una qualche cessione eccellente. Andrea La Mantia, ad esempio, ha molto mercato in Serie B, ma su di lui la società punta molto.

Stesso discorso anche per Diego Farias: il fantasista italo-brasiliano ha ricevuto alcune offerte da club di A (Fiorentina, Genoa e Sassuolo hanno richiesto informazioni), ma l’elemento più tecnico presente in rosa non sarà ceduto a meno di offerte irrinunciabili.

In partenza, infine, oltre a Benzar e Imbula, ci sono i giovani Dumancic, Riccardi, Dubickas, Gallo, Lo Faso, Tsonev e Fiamozzi: per tutti si cercherà una sistemazione che possa garantire loro continuità in campo.

Il 30 la squadra si ritroverà dopo la sosta natalizia per iniziare a preparare la prima sfida del 2020 contro l’Udinese, in programma il 6 gennaio alle ore 18. Una sfida già cruciale dopo due KO consecutivi.