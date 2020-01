Lecce, ancora fila in infermeria. Oggi si chiude il calciomercato

Ancora guai dal reparto ‘infermeria’ in casa Lecce. A due giorni dalla sfida contro il Torino – terza gara del girone di ritorno – Fabio Liverani continua ad essere perseguitato da una lunga lista di indisponibili che stanno attanagliando, ormai da mesi, lo spogliatoio giallorosso.

Nella giornata di ieri, infatti, il lavoro della squadra è proseguito con una doppia seduta d’allenamento sul campo delll’Acaya Golf Resort. Barak, ultimo arrivato in casa Lecce, si è unito al gruppo per i suoi primi allenamenti. Si sono allenati in differenziato, però, Babacar, Farias, Meccariello e Petriccione, mentre Gabriel e Tachtsidis sono fuori sede per tentare di accelerare i tempi di recupero dai rispettivi acciacchi. Per la sfida ai granata, poi, mancherà anche Cristian Dell’Orco, squalificato.

Insomma, è ancora emergenza.

E oggi sarà la giornata conclusiva anche del calciomercato di riparazione (si chiude alle ore 20) e il Lecce deve ancora mettere a segno un ultimo colpo. Dopo gli acquisti di Donati, Deiola, Saponara e Barak, infatti, il Direttore Sportivo Mauro Meluso avrà questa giornata di tempo per portare in Salento almeno un altro elemento, utile a rinforzare il reparto difensivo.

Il pacchetto arretrato è quello che numericamente ha bisogno ancora di almeno un rincalzo e nelle ultime ore sono salite in modo vertiginoso le quotazioni di Agustín Maximiliano Rogel Paita, più semplicemente Rogel. Il 22enne uruguayano, attualmente in forza al Tolosa (Lige 1 francese), pare essere diventato l’obiettivo numero uno dopo dopo le piste sfumate che portavano i nomi di Djidji (Torino) e Cetin (Roma).

Le prossime ore, naturalmente, saranno decisive e – come tradizione di fine mercato vuole – non si escludono sorprese e colpi di scena.

Maglia celebrativa per gli abbonati: info

Infine, l’US Lecce ha comunicato che i tifosi abbonati che non sono riusciti a ritirare la maglia celebrativa nelle giornate programmate, potranno ritirare il gadget a partire da lunedì 3 febbraio e fino al 15 maggio 2020, presso l’U.S. Lecce Official Store sito in Via F. Filzi (traversa di Via Trichese) a Lecce, tutti i giorni, compresa la domenica, dalle ore 9.30 alle ore 20.30. Decorso il termine decadrà il diritto a ritirare il gadget.

“Si ricorda che non saranno in alcun modo consegnati i gadget a coloro i quali si presenteranno privi del titolo o con l’abbonamento fotocopiato. È inoltre necessario esibire al personale addetto anche un documento di riconoscimento. L’omaggio potrà essere ritirato per conto terzi muniti della tessera di abbonamento originale e di un documento di riconoscimento della persona incaricata. Sempre nello stesso periodo sarà possibile usufruire del “punto cambio taglie” per chi volesse sostituire la propria maglia con quelle lasciate a disposizione da altri tifosi. La procedura di cambio taglie non è un diritto e potrà avvenire solo in base alla disponibilità“, si legge in una nota.