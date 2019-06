Lecce, ufficiale Shakhov: campione di Grecia, sigla un biennale. Alla firma anche Benzar

Adesso è ufficiale: Ievgenii Shakhov è un nuovo giocatore del Lecce. Il centrocampista ucraino, dopo le voci di mercato che davano il suo accordo con i giallorossi raggiunto già da alcuni giorni, stamane ha messo nero su bianco la sua firma sul nuovo contratto.

Per la prima volta in Italia, il regista classe 1990, ha sottoscritto un accordo biennale, con opzione per il terzo anno. Per lui si tratta della prima volta in Italia, ma nel suo curriculum vanta esperienze di assoluto livello, anche di caratura europea.

Shakhov, infatti, è campione di Grecia con il PAOK Salonicco (società dalla quale si è svincolato nelle ultime settimane) e per tre anni consecutivi (2017, 2018, 2019) ha vinto la Coppa di Grecia.

Pedina fondamentale nello scacchiere dei bianconeri greci, il possente centrocampista vanta anche 8 presenze nella fase qualificazione della Champions League e 4 nell’ultima edizione di Europa League. Dopo tutta la trafila nelle nazionali giovanili ucraine (Campione d’Europa U19 nel 2009) ha esordito nel 2016 nella nazionale maggiore totalizzando 5 presenze e 1 gol messo a segno nella gara contro la Serbia.

Ha firmato anche il terzino

Ma non solo. Nelle ultime ore è giunta anche la firma di Romario Sandu Benzar, 27enne rumeno proveniente dalla Steaua Bucarest. Terzino destro, Benzar ha collezionato nell’ultima stagione 36 presenze (31 in Liga1, 5 in Europa League); è cresciuto e si è imposto, invece, con la maglia del Viitorul Costanza con cui, dal 2010 al 2017, ha totalizzato 191 gettoni di presenza, andando in rete anche nove volte.

Il calciatore è arrivato da un paio di giorni in città, ha già incontrato la dirigenza di Via Costadura e ha siglato con il Lecce un contratto triennale. Ad ore è attesa anche questa ufficialità.