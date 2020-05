Serie A, dalla FIGC la roadmap: “campionati da finire entro il 20 agosto, anche con spareggi”

Serie A, B e C torneranno in campo per ultimare la stagione calcistica. L’indicazione è arrivata nel pomeriggio di ieri, al termine del Consiglio della Federazione Italiano Giuoco Calcio, riunitasi per definire le tappe della ripresa del calcio.

Intorno al tavolo virtuale, oltre al presidente della Figc Gravina, tutti i consiglieri in rappresentanza delle varie componenti del calcio del Paese. Tanti gli argomenti presenti nell’ordine del giorno, ma l’attenzione era focalizzata sulla ripartenza dei vari campionati.

Sul punto, la FIGC ha espresso la volontà di riavviare e completare le competizioni fissando al 20 agosto la data ultima di chiusura delle competizioni di Serie A, B e C. “Precedentemente al riavvio dell’attività agonistica – si legge in una nota – sarà competenza del Consiglio Federale determinare i criteri di definizione delle competizioni”.

Ma la novità sostanziale è anche un’altra, e forse è quella più dirompente: il Consiglio Federale, infatti, si è posto il problema di disciplinare una eventuale, e malaugurata, nuova sospensione in ragione dell’emergenza epidemiologica.

In tale ipotesi, che tutti si augurano si scongiurare, la Federcalcio chiederà alle varie Leghe di individuare un nuovo format (brevi fasi di playoff e playout) al fine di individuare l’esito delle competizioni, incluse promozioni e retrocessioni; in caso di definitiva interruzione, invece, verrebbe stilata una classifica applicando anche “oggettivi coefficienti correttivi che tengano conto della organizzazione in gironi e/o del diverso numero di gare disputate dai club e che prevedano in ogni caso promozioni e retrocessioni”.

A questo punto la parola decisiva sulla ripartenza del calcio arriverà giovedì prossimo, 28 maggio, quando si celebrerà il vertice tra istituzioni calcistiche e Governo chiamate a fissare una data dalla quale si riaccenderanno i riflettori della stagione.