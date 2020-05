“Ok al nuovo protocollo”, Serie A più vicina alla ripartenza. Il 28 decide il Governo

Via libera al nuovo protocollo stilato da Lega e FIGC per la ripartenza del calcio in Italia. Il semaforo verde è scattato questo pomeriggio dal Comitato Tecnico Scientifico del Governo che ha studiato alacremente la nuova versione delle regole da fissare in vista del ritorno in campo.

“Ora gli allenamenti collettivi possono riprendere – ha commentato a Rai Sport il Ministro allo Sport Spadafora. Sono state fatte valutazioni puntuali e la Federazione è stata disponibile a rivedere la sua prima proposta. Sono stati fatti anche dei chiarimenti sui tempi di quarantena in caso di positività e soprattutto si evita il famoso autoisolamento iniziale”. In caso di un contagiato cosa accade? “Il positivo va in quarantena e gli altri possono continuare a lavorare, ma controllati. È giusto che il calcio abbia la possibilità di riprendere in sicurezza”.