Serie A e coronavirus: porte chiuse al Nord. Lecce-Atalanta senza tifosi ospiti?

Via libera da parte del Consiglio dei Ministri a chiudere le porte degli stadi di Serie A. E’ questa, al momento, la decisione assunta di concerto dal Governo e dalla FIGC per fronteggiare il problema della trasmissione del coronavirus.

Nessun rinvio di altre partite (dopo le quattro non giocate domenica scorsa) perché quasi impossibili da recuperare, ma nemmeno porte chiuse ovunque perché, come ha spiegato il Ministro allo Sport Spadafora “non esistono le condizioni per prendere misure più gravi”.

Il presidente della Lega di Serie A, Paolo Dal Pino, nella mattinata di ieri, ha inviato una lettera al Governo, attraverso il Ministro dello Sport Spadafora, quello dell’Interno Lamorgese, e quello della Salute Speranza, per sollecitare la chiusura dei cancelli ai tifosi nelle aree maggiormente interessate dal Coronavirus.

Alla base della mancata sospensione del torneo c’è il “calendario già saturo di impegni” e la necessità che le competizioni si concludano “entro il 24 maggio stante l’avvio dei prossimi Europei di calcio”.

Sei Regioni sotto la lente di ingrandimento

E allora, gran parte della Serie A a porte chiuse. Nel pomeriggio di oggi i Ministeri coinvolti hanno diramato il Decreto che vieta l’accesso ai tifosi negli stadi di Lombardia, Veneto, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Liguria.

Nessuno spettatore, quindi, in Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia, Udinese-Fiorentina e nel big-match Juventus-Inter. La misura sarà in vigore fino a fine settimana (ecco perché Sampdoria-Verona non è stata ancora coinvolta nel Decreto poiché in programma lunedì sera), ma è già pronta la proroga in caso di persistente stato di emergenza.

L’attenzione, ovviamente, è alta anche in Salento. Al Sud al momento non si registrano casi di contagio, ma limitare gli spostamenti è alla base della catena della prevenzione. Ecco perché verosimilmente verrà imposto il divieti di trasferta ai tifosi delle squadre provenienti dalle regioni raggiunte dal virus.

Per il Lecce, che ha in programma due sfide casalinghe consecutive contro Atalanta e Milan, cancelli aperti solo per i sostenitori salentini. Le squadre di Gasperini e Pioli, come noto, hanno la loro sede una a Bergamo (dove ieri è deceduto un 84enne che aveva contratto il virus) e l’altra a Milano. Due provincie dove sono già centinaia i casi di contagio.