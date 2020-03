Allenamenti casalinghi, TV e famiglia: ecco come il Lecce passa i giorni della distanza

Lontani dal campo, rinchiusi in casa, ma sempre con l’obbligo di mantenersi in forma. Dura la vita anche per gli sportivi in questo periodo di isolamento generale, ma per i professionisti non c’è scusa che possa reggere: mantenere il proprio stato di forma è essenziale.

E così anche i giocatori del Lecce si danno da fare nelle loro case, tra mogli, figli, TV e, ovviamente, allenamenti personali. La società ha deciso di rimandare a data da destinarsi la ripresa degli allenamenti e per i giallorossi c’è da osservare un programma di lavoro quotidiano, fatto di esercizi sulla forza fisica, sulla resistenza e sull’alimentazione.

Coordinati dallo staff medico e tecnico, i giocatori sono tenuti ad osservare una dieta varia, fatta di frutta, verdura e antiossidanti, utili a mantenere alto il sistema immunitario. Qualche esercizio e comunicazioni costanti a distanza tra tutti.

L’esercizio fisico è alla base di molti post pubblicati sui canali social di gran parte del gruppo. C’è Gabriel che si allena a bordo piscina aiutato dalla propria compagna, Paz che corre in garage e capitan Mancosu che lavora sugli scatti, inseguito da figlia e cane.

Persino il Presidente Saverio Sticchi Damiani si è fatto installare nel salotto di casa un tapis roulant.

Quasi tutti, poi, hanno partecipato nei giorni scorsi alla sfida di palleggi improbabili lanciata dalla community di “Che fatica la vita da bomber”. Una gara a scopo benefico a cui hanno partecipato, tra gli altri, Gianluca Lapadula, Pippo Falco, Antonin Barak, Andrea Rispoli, Cristian Dell’Orco e molti altri.

E nel resto del tempo? La quarantena impone a tutti di inventare il modo di ingannare il tempo e molti giallorossi lo passano accanto alla loro famiglia, magari in cucina. Come, ad esempio, Marco Calderoni, immortalato insieme a suo figlio a preparare dei croissant integrali al miele.

Tanta anche la TV: Riccardo Saponara è patito di Netflix e delle sue serie, mentre sia Falco che Lapadula sono stati ospiti a distanza di alcuni talk. Fabio Lucioni, invece, ha organizzato una diretta Instagram in collegamento con il suo caro amico Andrea La Mantia.

E Liverani? Il mister, conoscendolo, avrà certamente trovato il modo di far sentire il fiato sul collo dei suoi giocatori anche a distanza. Nel frattempo si gode film in tv e, soprattutto, da imparando a conoscere e usare Instagram, piattaforma dove è sbarcato da poche settimane e dove ama postare ricordi, foto con i suoi figli e statti di vita quotidiana.