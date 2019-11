Il Lecce non ci sta, ecco il ricorso contro la squalifica di Lapadula. Petriccione: ‘Dobbiamo avere sempre più fame’

La notizia è ormai nota: il Lecce ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale è stata inflitta a Gianluca Lapadula la squalifica di due giornate, oltre all’ammenda di 10mila euro. La società di via Costadura non ci sta proprio a dover rinunciare al suo attaccante più in palla (quattro gol consecutivi in campionato) per via di una sanzione ritenuta fin troppo eccessiva. Secondo la società del Presidente Saverio Sticchi Damiani, infatti, Lapadula non avrebbe attuato alcuna condotta antisportiva nel faccia a faccia con il portiere del Cagliari Olsen dal quale è nata una baruffa incredibile, conclusa con la manata dell’estremo difensore sardo al volto del bomber ex Milan.

Nessuno si illuda, però: scardinare l’atto di “accusa” (il referto dell’arbitro Mariani) non sarà affatto facile, ma l’intenzione del club è quello di puntare alla riduzione della squalifica ad un turno, per poter, cioè, riavere “Lapa” nello scontro diretto dell’8 dicembre, in casa, contro il Genoa.

Nel frattempo, l’obiettivo della squadra è focalizzato sulla Fiorentina. Il Lecce, infatti, tornerà in campo già sabato sera (20:45), in un match sulla carta a senso unico, ma dall’esito tutt’altro che scontato: Lucioni&Co. hanno spesso dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque, magari approfittando questa volta di uno stato di forma – e di un umore – non propriamente ottimale in casa viola. Per Jacopo Petriccione sarà un ritorno alle origini, visti i trascorsi di gioventù: ‘A Firenze ho trascorso tre anni con la Primavera e se sabato avrò la possibilità di scendere in campo sarà una bella emozione’.

Il centrocampista goriziano nel corso della conferenza stampa del giovedì si è poi soffermato sull’analisi del campionato alla luce del pareggio in rimonta con i sardi, che con un pò di fortuna si sarebbe potuto trasformare in una incredibile vittoria: ‘Dispiace per il pareggio con il Cagliari, anche sotto di due gol abbiamo continuato a giocare e volevamo vincere. Abbiamo subito due reti con un tiro in porta, contro una squadra che ha segnato sempre con grande continuità. Da fastidio non essere riusciti ancora a ottenere i tre punti davanti ai nostri tifosi, che avremmo meritato in alcune gare. Abbiamo fornito ottime prestazioni, ma dovremo avere ancora maggiore fame per conquistare la prima vittoria casalinga’.

Ma di fissare una meta per la chiusura del girone d’andata Petriccione proprio non ne vuole sentir parlare: ‘Classifica? Finora abbiamo ottenuto 11 punti e mancano ancora diverse gare alla fine del girone d’andata e non firmerei per fissare una quota al giro di boa’.

Per questo pomeriggio altra seduta di allenamento agli ordini di mister Liverani: tornato nel gruppo Babacar, altro ex, restano da valutare le condizioni di Falco, Mancosu, Majer, Rossettini, Meccariello e Dumancic, che anche ieri si sono allenati in differenziato.