Lecce, Sticchi Damiani: “avanti con allenamenti sicuri e per gruppi”

Momento duro, naturalmente, anche in casa Lecce. L’emergenza coronavirus ha fermato il calcio italiano (almeno fino al 3 aprile) e per tutte le squadre si sono aperte fase di riflessione. Alcuni club di Serie A, come Lazio, Milan, Fiorentina e Cagliari, hanno deciso di sospendere gli allenamenti.

Le altre squadre, invece, per il momento proseguono la preparazione, pur rimodulando i carichi di lavoro. E’ il caso del Lecce che nel pomeriggio di sono riuniti all’Acaya Golf Resort & SPA per una seduta, nel corso della quale i giocatori, suddivisi in piccoli gruppi, hanno svolto un lavoro atletico rispettando tutte le disposizioni contenute nel DPCM 09 marzo 2020.

Prima dell’inizio dell’allenamento, però, si è svolta una riunione tra calciatori, dirigenza, staff tecnico e sanitario. Il presidente Saverio Sticchi Damiani ha voluto rassicurare tutti.

“La società – si legge in una nota – presterà la massima attenzione sulla prevenzione ed il rispetto più assoluto di tutto quello che il quadro normativo prevede per fronteggiare l’emergenza COVID19. In attesa di determinazioni definitive da parte degli organi preposti, in seguito alla riunione che c’è stata tra i medici sociali delle squadre di Serie A ed il presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana, la squadra proseguirà gli allenamenti ed il nostro staff sanitario porrà la massima cura nell’applicazione di quanto suggerito dalla FMSI per evitare la diffusione del coronavirus“, conclude il numero uno del club di via Costadura.

Per oggi è in programma un altro allenamento pomeridiano, stavolta al “Via del Mare”, a porte chiuse, con la squadra divisa in gruppi.