I giallorossi salutano il 2019 con il Bologna. Liverani, “Donati probabile dall’inizio. Necessaria una gara intensa”

Il regalo di Natale per Fabio Liverani quest’anno è arrivato in anticipo. La novità in casa Lecce, infatti, si chiama Giulio Donati. Sì, il terzino destro toscano si allena agli ordini del tecnico giallorosso già da diverso tempo, ma la notizia alla vigilia dell’ultima gara del 2019 è quella che vede Donati inserito nella lista deposita in Lega Serie A prendendo il posto di Romario Benzar. Ciò significa che l’ex Magonza può già scendere in campo contro il Bologna.

“Donati potrà essere una possibilità anche dall’inizio”, ha affermato il tecnico romano nella consueta conferenza stampa pre-gara

Buone nuove, insomma, per Liverani che – deluso da Benzar con il rumeno già messo sul mercato – può contare su una freccia in più nel suo arco. Una pedina fondamentale quella di Donati e che può tornare utile già nel pomeriggio di domani quando al “Via del Mare” arriverà, appunto, il Bologna di Sinisa Mihajlovic.

Per farlo, mister Liverani deve fare i conti ancora una volta con le assenze. Non faranno parte della gara, infatti, non solo gli squalificati Lapadula e Majer, ma anche gli acciaccati Imbula e Dumancic. Da valutare le condizioni di Farias. In compenso, oltre al “neo arrivato” Donati, si potrà contare sui rientri dalla squalifica di Lucioni e Petriccione, oltre al recuperato Mancosu.

“La situazione che sta vivendo il Bologna ti da e ti toglie qualcosa. Oggi hanno ripreso il loro cammino e stanno ritornando ad esprimere la loro qualità. Mancosu rientra a far parte dei convocati e sono molto felice di questo. Bisogna considerare, però, che viene da una lunga inattività e bisogna vedere quanto è in grado di giocare”,

Una gara fondamentale per i salentini. Reduci dal pensate KO di Brescia di una settimana fa, Tachtsidis & soci sono chiamati all’immediato riscatto: la classifica ha bisogno di punti preziosi per la corsa salvezza e la prima vittoria casalinga del campionato è un appuntamento che non può più essere rimandato.

“Voglio vedere una partita di grande cuore. Domani al 99% giocheranno quelli che mi danno più certezze da un punto di vista fisico – conclude – perchè dobbiamo fare una gara da Lecce a livello di intensità, corsa, entusiasmo e abnegazione”, conclude.

I convocati

Questa, quindi, la lista de calciatori convocati dallo staff tecnico per la sfida ai felsinei: 2 Riccardi 3 Vera 4 Petriccione 5 Lucioni 7 Donati 8 Mancosu 10 Falco 11 Shakhov 13 Rossettini 17 Farias 19 La Mantia 20 Dubickas 21 Gabriel 22 Vigorito 23 Tabanelli 27 Calderoni 29 Rispoli 30 Babacar 32 Lo Faso 34 Maselli