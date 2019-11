Giulio Donati torna in giallorosso? Da oggi il difensore scuola Inter si allena con il Lecce

Indubbiamente quella disputata ieri è sì stata una gara severamente vietata ai deboli di cuore, ma al tempo stesso chiunque abbia avuto la fortuna di assistervi, non può che esserne uscito esaltato, soddisfatto nell’aver visto una squadra che, con la sconfitta che sembrava praticamente già in tasca e con una rimonta impensabile, viste anche le precarie condizioni del terreno di gioco per la forte pioggia caduta negli ultimi due giorni, è riuscita a ottenere un pareggio che, a dire il vero, sta anche un po’ stretto, vista l’importante mole di gioco messa in campo nell’arco dell’intero incontro.

Dopo il pari ottenuto ieri contro il Champions-Cagliari, questo pomeriggio con una seduta a porte chiuse allo stadio “Via del Mare”, riprenderà la preparazione dei giallorossi in vista della sfida di sabato sera che li vedrà opposti alla Fiorentina.

Alla ripresa si dovranno valutare le condizioni degli acciaccati Falco, Mancosu, Babacar e, in ultimo, anche Rossettini, uscito ieri per un problema fisico.

Al via dell’allenamento odierno, però, ci sarà una novità. A svolere la preparazione insieme a capitan Mancosu e compagni sarà presente una vecchia conoscenza giallorossa: Giulio Donati.

L’esterno destro di difesa ha già indossato la maglia dei salentini nella stagione 2010/2011, conseguendo una promozione, anche se, in quella stagione pesa l’onta dell’illecito sportivo.

È questo il secondo ammiccamento tra il Lecce e il difensore scuola Inter. Già durante la prima stagione delle tante sciagurate della gestione Tesoro, nel corso del procedimento davanti alla Corte Federale nel quale si discuteva la categoria che avrebbero dovuto disputare i giallorossi, con l’ex Padova si era raggiunto l’accordo in caso di permanenza in Serie B, poi arrivò la retrocessione in Lega Pro e Donati, già in ritiro, svuotò l’armadietto, fece armi e bagagli e salutò.

Il secondo è molto recente, nel corso del calciomercato estivo. Tra i tanti nomi che il Direttore Sportivo Mauro Meluso, aveva esaminato per la corsia destra, infatti, c’è stato anche quello dell’ex capitano dell’Under 21.

Giulio Donati

Classe 1990, Giulio Donati, è cresciuto nel Settore Giovanile dell’Inter. Ha esordito in nerazzurro nella partita vinta dalla squadra di Mourinho in Coppa Italia ai danni del Livorno e si dice fosse il pupillo dello “Special One”.

Nella stagione 2010/2011 ha militato nel Lecce, per passare poi al Padova, al Grosseto, al Bayer Leverkusen. Dal 2016 al 2019 ha militato nel Magonza.