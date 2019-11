Lecce-Cagliari 2-2, giallorossi eroici mettono in campo il cuore e raggiungono un pareggio che sta stretto

Finalmente si gioca! Dopo il diluvio che ha colpito nella serata di ieri la “Capitale del Barocco”, che ha fatto sì che la sfida programmata per ieri sera alle 20.45 fosse rinviata di poco più di 12 ore, smaltita la sosta per gli impegni delle nazionali e metabolizzata la sconfitta a opera della Lazio che non poche polemiche ha suscitato anche nei giorni successivi, questo pomeriggio i giallorossi sono scesi in campo nella gara che li ha visti opposti al Champions-Cagliari allenato da Rolando Maran.

Una sfida ostica quella nella quale sono stati impegnati gli uomini di Liverani, contro la compagine rivelazione del torneo che in occasione del centenario dalla fondazione ha svolto una grandissima campagna acquisti, ma che al contempo mai si sarebbe potuto immaginare occupasse la terza posizione della classifica. Gara difficile anche all’insegna del fatto che gli isolani sono una vera e propria macchina da gol. I rossoblu, infatti, detengono il quarto migliore attacco e anche la retroguardia non scherza, essendo la terza meno bucata.

In occasione della partita, il tecnico romano si vede costretto ancora una volta a fare a meno di Falco, a lui si aggiungono il capitano e, sorpresa dell’ultima ora, Babacar e Majer. Meccariello in precarie condizioni si siede in panchina e quindi si registra il ritorno dal primo minuto di Rispoli. A fare coppia con Lapadula, in attacco, c’è La Mantia, al posto dello sloveno ritorna Tabanelli e alle spalle delle punte, Shakov.

La formazione iniziale

I giallorossi si schierano, quindi, con il consueto 4-3-1-2 con: Gabriel tra i pali; difesa composta da Meccariello, Lucioni, Rossettini e Calderoni; Petriccione, Tachtsidis e Tabanelli in mediana; Shakov a sostegno del tandem La Mantia-Lapadula.

Il primo tempo

Il primo squillo della gara è al settimo a opera del Lecce, con il colpo di testa di Lucioni deviato in corner da un difensore. Al 16mo la botta di Lapadula dal limite viene deviata in corner e sul tiro dalla bandierina quella di Tachtsidis termina alle stelle. Al 19mo il tiro a giro di Naiggolan finisce a lato. Al 25mo l’incornata di Lapadula su cross di Petriccione termina di poco fuori.

Cagliari in vantaggio

Al 26mo contropiede del Cagliari, cross di Cacciatore, La Mantia devia in corner, ma con un braccio, l’arbitro in un primo momento concede il tiro dalla bandierina, ma dopo le proteste degli isolani va a consultare il Var e, una volta visionate le immagini, concede il penalty. Sul dischetto si presenta Joao Pedro che spiazza Gabriel e porta i rossoblu in vantaggio.

Al 35mo giallorossi vicini al pareggio. La Mantia riceve palla al limite, la copre e si gira, il tiro sembra destinato a insaccarsi, ma Olsen con uno scatto riesce a pararlo con un piede.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con gli stessi ventidue della prima frazione.

I salentini si affacciano davanti alla porta cagliaritana con il colpo di testa di Lapadula, dopo poco più di un minuto, parato con facilità da Olsen. Al settimo giallorossi vicini al pareggio. Shakov prende palla in area, attende l’arrivo di Lapadula che, una volta liberatosi del diretto marcatore tira di prima intenzione, Olsen, però, riesce a deviare in angolo. Al 10mo isolani vicini al raddoppio con la botta di Nandez da buonissima posizione di poco fuori. Al 14mo pericolo per i salentini. Tabanelli sbaglia il passaggio a centrocampo, la palla viene intercettata da Joao Pedro che si invola verso l’area, ma una volta solo davanti a Gabriel, scivola al momento del tiro. Al 17mo la punizione dal limite di Tabanelli termina alta.

Nainggollan raddoppia

Al 22mo arriva il raddoppio isolano. Si invola sulla fascia e crossa rasoterra, Meccariello, la respinge, ma sui piedi di Nainggolan che non ci pensa due volte e tira di controbalzo, con la sfera che rasoterra termina alle spalle di Gabriel.

Al 28mo la “trivela” di Farias termina alta sopra il montante. Al 34mo il tiro di La Mantia in corsa su cross di Farias termina alto.

Lapadula accorcia

Al 37mo i giallorossi accorciano le distanze. Batti e ribatti in area, Calderoni tira a porta vuota, ma cacciatore respinge con la mano. Per il direttore di gara è rigore ed espulsione. Sul dischetto si presenta Lapadula che con una botta di sinistro trafigge Olsen.

Espulsi Lapadula e Olsen

Subito dopo il gol il centravanti italo-peruviano va a recuperare il pallone dalla porta ma Olsen cerca di impedirglielo. Il gioco rimane fermo per alcuni minuti e alla ripresa il sig. Mariani mostra a entrambi il cartellino rosso.

Tabanelli si divora il pareggio

Al 44mo giallorossi vicinissimi al pari, ma Tabanelli, da pochissimi passi e a porta vuota, manda alle stelle.

Zona Calderoni

Al 47mo arriva il pareggio dei giallorossi. Passaggio passaggio filtrante di Tachtsidis per Caderoni, l’esterno giallorosso prende la mira e di sinistro trafigge con un rasoterra Rafael.

Così come contro la Lazio i giallorossi hanno messo in campo un grande, grandissimo cuore, ma questa volta sono riusciti a recuperare una gara che sembrava ormai persa cercando di vincerla fino all’ultimo. La compagine salentina ha fatto la partita e ha espresso, soprattutto nella ripresa, un grande gioco (QUI le pagelle). Possiamo dirlo senza essere smentiti il pareggio è un buon risultato al cospetto di questo Cagliari, ma che sta un po’ stretto ai salenti. Sabato sera c’è la Fiorentina.

Tabellini

U.S. Lecce: 21 Gabriel, 4 Petriccione, 5 Lucioni (Cap), 9 Lapadula, 11 Shakhov (24 st Farias), 13 Rossettini (12 st Meccariello), 19 La Mantia, 23 Tabanelli, 27 Calderoni, 29 Rispoli, 77 Tachtsidis A disp: 22 Vigorito, 95 Bleve, 2 Riccardi, 3 Vera, 6 Benzar, 16 Meccariello, 20 Dubickas, 25 Gallo, 32 Lo Faso, 39 Dell’Orco, 85 Imbula. Allenatore: F. Liverani

Cagliari: 90 Olsen, 4 Nainggolan (Cap) (40 st Rafel), 6 Rog, 8 Cigarini, 10 Joao Pedro, 12 Cacciatore, 15 Klavan, 18 Nandez, 19 Pisacane, 22 Lykogiannis, 99 Simeone (31 st Ionita). A disp: 1 Rafael, 20 Aresti, 2 Pinna, 3 Mattiello, 9 Cerri, 17 Oliva, 21 Ionita, 24 Faragò, 27 Deiola, 29 Castro, 40 Walukiewicz. Allenatore: R. Maran

Arbitro: Maurizio Mariani sez. Aprilia; Assistenti: Mauro Vivenzi sez. Brescia – Alessandro Lo Cicero sez. Brescia; IV Ufficiale: Nicolò Baroni sez. Firenze; VAR: Federico La Penna sez. Roma 1; AVAR: Salvatore Longo sez. Paola

Marcatori: 31 pt Joao Pedro (C) 22 st Nainggolan (C) 37 st Lapadula (L) (R) 45+2 st Calderoni

Note: ammoniti 20 pt Lykogiannis (C) 45+4 pt Rog (C) 23 st Petriccione (L) 45+4 Tachtsidis espulsi 41 st Olsen (C) Lapdula (L) spettatori 21.435 incasso 297.328,33 Angoli 11-3 per il Lecce recupero 4 pt 7 st.