Verso Lecce-Cagliari. Sfida tra tanti ex, ma che emozioni per Mancosu

Lunedì di riposo per il Lecce che riprenderà gli allenamenti domani pomeriggio per iniziare a preparare la sfida del posticipo di domenica prossima contro il Cagliari. In attesa dei rientri di tutti i Nazionali, mister Liverani ha fissato il ritrovo al “Via del Mare” e per molti quella che si è appena aperta non sarà una settimana come tante altre.

Non può esserlo perchè l’avversario di turno, il Cagliari appunto, per tanti giallorossi rappresenta non solo una ex squadra, ma anche una casa, una famiglia. In rosa, su tutti, ci sono due sardi purosangue: Marco Mancosu e Mauro Vigorito.

Due pilastri dello spogliatoio salentino, tra i principali artefici della promozione dello scorso anno festeggiata avvolti dalla bandiera della loro Sardegna. Per il capitano sarà un vero vortice di emozioni: nato a Cagliari, Mancosu non ha mai nascosto l’attaccamento alla maglia della sua città, maglia con la quale è cresciuto e ha esordito in Serie A nella stagione 2006/2007 conto l’Ascoli. Un battesimo memorabile, festeggiato anche con gol il primo gol in A.

In totale per lui 11 presente in rossoblu, poi la tentazione durante le ultime sessioni di calciomercato: il Cagliari ci ha provato, ma ha vinto la voglia di Marco di essere ancora tra i protagonisti assoluti del Lecce e domenica in campo, siamo certi, darà ancora il mille per mille.

Speciale sarà l’incrocio anche per Vigorito. Il portiere titolare della passata stagione, verosimilmente seguirà le sorti del match ancora dalla panchina, ma non potrà comunque celare i ricordi. Nato a Macomer, provincia di Nuoro, Vigo ha esordito inaspettatamente in Massima Serie con la casacca del Cagliari nel corso della stagione 2009/2010: debutto contro la Fiorentina, poi seconda volta contro il Verona.

Ma tra i pali l’emozione ci sarà anche per Gabriel. Anche l’estremo difensore brasiliano vanta nel suo curriculum un passato nel capoluogo sardo. Appena tre presenze per lui nel 2017, in prestito dal Milan, con 7 reti subite. Non proprio il massimo.

Deve il suo debutto in A al Cagliari anche Andrea Tabanelli. Il ‘Taba’, infatti, nel gennaio 2014 passò in prestito dal Cesena, giocando sull’isola 3 gare, a fine campionato.

Dopo quattro anni a Siena, anche Luca Rossettini è passato da Cagliari. Dal 2012 al 2015 ben 96 presenze per lui in Serie A con i rossoblu e tre reti realizzate.

Una stagione in cabina di regia con il Cagliari anche per Panagiotis Tachtsidis. Il greco approdò in Sardegna nell’estate del 2016: 26 presenze nella squadra di Massimo Rastelli, ma nessun timbro decisivo.

L’ultimo in ordine di tempo è Diego Farias. Il funambolo sudamericano deve al Cagliari la parentisi più lunga in club della sua carriera. Gioca in rossoblu dal 2014 al 2019 (con parentesi finale in prestito ad Empoli). 31 gol in 127 presente per lui che in estate passa alla corte di Liverani a Lecce.

E a proposito di Liverani, anche lui può vantare un passaggio dalla Sardegna. Nel 1996, infatti, Fabio cresceva a dismisura nella formazione Primavera del Cagliari per poi debuttare tra i professionisti, pochi mesi dopo, tra le fila della Nocerina.