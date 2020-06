Lecce, Saponara punta il Milan: “Entrare in campo con la giusta mentalità. I 3 punti nostro obiettivo”

-2 alla ripartenza della Serie A. Dopo aver assegnato ieri sera la Coppa Italia al Napoli, il calcio italiano è pronto a rituffarsi nel campionato. Da sabato sera si ripartirà dai recuperi della 25^ giornata (alle 19.30 Torino-Parma, alle 21.45 Verona-Cagliari), il giorno successivo le altre due gare) e da lunedì la ripresa generale.

E sarà proprio il Lecce ad “aprire le danze”, nel match del tardo pomeriggio contro il Milan. La squadra prosegue il lavoro di preparazione, non senza però qualche imprevisto. Nella seduta di allenamento di ieri, infatti, era ancora assente Dell’Orco, convalescente dopo l’operazione, mentre Deiola, Farias hanno continuato a lavorare a parte.

A loro si è aggiunto anche Antonin Barak che, sebbene non desta particolari preoccupazioni, rischia di non essere disponibile per il match contro il Diavolo.

A fare il punto nello spogliatoio giallorosso stamane è stato Riccardo Saponara. Come abbiamo avuto modo di scrivere pochi giorni fa, il trequartista può essere una delle armi in più in questa volata-salvezza.

Arrivato nel mercato di gennaio, ha disputato tre partite in giallorosso prima del lockdown: due assist al bacio nel poker rifilato al Torino, grande prova al “San Paolo” di Napoli e primo gol (anche se inutile) nell’ultima uscita contro l’Atalanta.

Per lui, che nelle ultime annate ha patito molti guai fisici, l’obiettivo è quello di riprendere esattamente da dove si era fermato.

“È stato un periodo di inattività molto lungo, perché si è stati costretti a rimanere a casa per molto tempo senza avere la possibilità di fare anche una corsetta. Sarà certamente difficile ripartire in quanto non abbiamo avuto occasione di svolgere partite amichevoli, o in allenamenti come quelli fatti prima dello stop. Sarà un’incognita, ma bisognerà immediatamente rituffarsi nel Campionato sia mentalmente che fisicamente in virtù del fatto che incontreremo una squadra che ha già disputato una gara e questo per loro può essere un vantaggio”, ha affermato il fantasista, uno degli ex della gara.

Un contributo al Lecce

“Il mio obiettivo è quello di dare un contributo al Lecce nella corsa per la salvezza, è questo il motivo per cui la società ha riposto tanta fiducia in me ed è ciò che sto cercando di fare sin dal mio arrivo. Cercherò di riprendere da dove ho lasciato, facendo gol e fornendo assist. Non ho sensi di rivalsa particolari, voglio solo giocare e divertirmi e aiutare i giallorossi a raggiungere la salvezza”.

La corsa salvezza

“Credo che quest’anno la corsa salvezza sia un po’ più tesa nel senso che il numero di squadre che lotta per salvarsi è maggiore rispetto agli scorsi anni, secondo me anche grazie al fatto che stiamo disputando un ottimo campionato, dando filo da torcere a tutte le compagini che hanno una classifica migliore senza mollare un punto. Questo dà fastidio non solo al Genoa che ha i nostri stessi punti, ma anche agli altri poco sopra di noi che dovranno impegnarsi per abbandonare la zona pericolosa. Le valutazioni sono difficili, ma noi dobbiamo fare più punti possibili in modo che il destino sia esclusivamente nelle nostre mani”.

Mentalità e valori tattici

“Ritengo siano necessarie tenuta di gioco e mentalità, ma tenendo conto della preparazione svolta verranno fuori i contenuti tecnici, ma anche i valori tattici che caratterizzano ogni compagine. Farà caldo e avremo pochi minuti nelle gambe e di conseguenza verranno fuori i valori tecnico-tattici”.

Emozione Milan

“La gara con il Milan sarà emozionante, i rossoneri portano dietro un blasone importante e rimane un top club mondiale. Sarà uno stimolo importante e mi farà piacere rivedere persone con cui ho lavorato in passato. Quando si arriva a Milano ci si accorge di quale sia il mondo rossonero e quanto forti siano i compagni. Ho imparato tantissimo da quella esperienza, è stata molto formativa per il resto della carriera. Conosco, ripeto, tante persone, le ho affrontate nel corso degli anni e ci parlo sempre prima dell’inizio della partita”.

L’andata

“All’andata, nonostante non giocassi con il Lecce, ho visto i giallorossi in difficoltà nel primo tempo, grazie anche alla verve che il cambio di allenatore aveva portato, ma poi i salentini hanno dimostrato la propria personalità e intensità di gioco che li caratterizzano in ogni partita, sia in casa che fuori sia che giochino con una squadra di medio-bassa classifica o di prima fascia”.

Condizione fisica rossonera

“In Coppa Italia è stato bravo il Milan, la condizione fisica era la stessa per entrambi e i rossoneri hanno giocato tutta la partita in 10 uomini. Hanno tenuto forte per tutti i 90 minuti e questo dimostra come siano già a un buon livello fisico ed è da tenere in considerazione per noi”.

Stadi vuoti

“Ho giocato senza pubblico solo in amichevole e devo dire che è una brutta situazione perché non è il calcio a cui siamo abituati. Sarà difficile giocare senza il nostro pubblico perché ha sempre dato la spinta della quale siamo quasi dipendenti. Dovremo stare mentalmente nella partita sin da subito e cercare di giocarcela e focalizzare subito l’obiettivo che sono i tre punti”.