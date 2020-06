Lecce, si riparte! Qualche dubbio per la formazione anti-Milan

Oggi si riparte per davvero! A 113 giorni dall’ultima partita di campionato, il Lecce torna a giocare dopo la lunga e tremenda parentesi di stop a causa coronavirus. Al “Via del Mare” arriva il Milan, altra big del calcio italiano, che ha già giocato una decina di giorni fa la semifinale di Coppa Italia, in uno scontro da tripla in schedina.

Non sarà il solito calcio: senza pubblico, con molti pensieri brutti difficili da mettersi alle spalle, e con una condizione atletica tutta da ritrovare. Ma la difficoltà sono per tutti, a partire da un Lecce con molte assenze pesante.

Tra acciacchi e squalifiche, infatti, mister Fabio Liverani deve rinunciare a 5 pedine, tutte potenziali titolari: Donati, Dell’Orco, Deiola, Barak e Farias. Questa la lunga lista degli indisponibili.

Alla luce di ciò, la formazione anti-diavolo non può essere una grande sorpresa. Se il Lecce ripartirà dal collaudato 4-3-1-2, davanti a Gabriel ci saranno Rispoli, Lucioni, Rossettini e Calderoni; la cabina di regia potrebbe essere affidata a Petriccione affiancato da Majer e Mancosu, mentre in avanti gli ex Saponara e Lapadula, oltre a Falco.

Ma non è detto che il tecnico romano non metta mano al suo scacchiere tattico: da non escludere una difesa a tre, irrobustendo il centrocampo con l’inserimento anche di Tachtsidis.

Anche Stefano Pioli deve fare i conti con qualche defezione di peso: non figurano tra i convocati Duarte, Musacchio e, soprattutto, Zlatan Ibrahimovic, tutti affaticati. Per i rossoneri, quindi, sarà un 4-2-3-1 formato da Donnarumma tra i pali, Conti, Kjaer, Romagnoli ed Hernandez in difesa; Kessiè-Bennacer a formare il filtro in mezzo; Castillejo, Calhanoglu e Rebic alle spalle di Leao.

In un “Via del Mare” malinconicamente deserto, arbitrerà l’incontro il signor Paolo Valeri della sezione di Roma 2. Calcio d’inizio alle ore 19.30 (diretta tv su Sky Sport).

Il resto della giornata

Lecce-Milan, di fatto, segnerà la ripartenza generale della Serie A, anche se nell’ultimo fine settimana si sono giocati quattro recuperi della 25^ giornata. Ieri sera, l’Inter di Antonio Conte ha ripreso la sua marcia battendo 2 a 1 la Sampdoria; poco prima, in una Bergamo commossa, l’Atalanta ha strapazzato il Sassuolo (4-0).

Sabato, invece, pari con un gol a testa tra Torino e Parma, mente il Verona non ha perso la voglia di stupire, battendo in casa anche il Cagliari (2-1).

La 27^ giornata, invece, sarà spalmata su tre giorni. Questo il quadro completo:

Fiorentina-Brescia (oggi h19.30)

Lecce-Milan (oggi h19.30)

Bologna-Juventus (oggi h21.45)

Spal-Cagliari (domani h19.30)

Verona-Napoli (domani h19.30)

Genoa-Parma (domani h21.45)

Torino-Udinese (domani h21.45)

Inter-Sassuolo (merc. h19.30)

Atalanta-Lazio (merc. h21.45)

Roma-Sampdoria (merc. h21.45)

La classifica

Juventus 63, Lazio 62, Inter 57, Atalanta 51, Roma 45, Napoli 39, Verona 38, Parma e Milan 36, Bologna 34, Sassuolo e Cagliari 32, Fiorentina 30, Udinese e Torino 28, Sampdoria 26, Genoa e Lecce 25, Spal 18, Brescia 16.