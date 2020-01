Lecce-Udinese 0-1, puniti da De Paul i giallorossi concludono il girone di andata senza vittorie al “Via del Mare”

Si spera che come ha detto Fabio Liverani dopo la bruttissima gara contro il Bologna che la sosta per le festività natalizia sia arrivata al momento giusto e che sia servita per ricaricare le pile, nelle ultime gare apparse un po’ troppo scariche.

Trascorsi i festeggiamenti per il Santo Natale, smaltiti, ci si augura, cenoni e pranzi, questa sera i giallorossi sono tornati in campo sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella gara che li ha visti opposti ai bianconeri dell’Udinese.

In pieno mercato invernale, dovrebbe portare tra le file dei salentini quei rinforzi necessari ad aumentare il tasso tecnico, soprattutto per quel che riguarda centrocampo e difesa, in occasione della sfida con la compagine friulana, il tecnico si vede costretto a fare a meno per la seconda gara di fila di bomber Lapadula fermo ai box per problemi fisici, a lui si aggiunge sulla corsia sinistra di difesa Calderoni, sostituito da Dell’Orco e si registra l’esordio dal primo minuto del nuovo acquisto Donati, per il resto ritornano, Lucioni e Petriccione squalificati contro il Bologna.

La formazione iniziale

I giallorossi si schierano quindi con il consueto 4-3-1-2 con: Gabriel tra i pali, difesa composta da Donati, Lucioni, Rossettini e Dell’Orco; Tabanelli, Tachtsidis e Petriccione in mediana; Mancosu a sostegno del tandem Babacar-Falco.

Il primo tempo

La prima occasione della gara è ad appannaggio del Lecce. Palco passa a Donati che crossa per Babacar che con una sforbiciata al volo manda di poco a lato. Al 17mo il rasoterra da fuori di Falco viene abbrancato in presa senza problemi da Musso. Lecce vicinissimo al gol al 20mo. Babacar prende palla e da trenta metri scocca una bordata che, superato Musso, va a infrangersi contro la traversa. Trascorre meno di un minuto e sul prosieguo dell’azione la palla giunge a Mancosu che si coordina tira, ma l’estremo difensore friulano gli nega la gioia del gol con una grandissima parata. Al 29mo la botta dall’interno dell’area di Babacar termina alle stelle. Al 31mo serpentina in area giallorossa di Sema, ma Gabriel riesce ad anticipare il calciatore bianconero prima che possa tirare. Al 40mo il rasoterra dal limite di Mancosu finisce di poco a lato. Al 41mo friulani pericolosi con la botta da 25 metri di Mandragora deviato in corner da Gabriel.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con gli stessi ventidue della prima frazione.

I giallorossi ci provano già al secondo con il tiro-cross di Mancosu parato da Musso. Sull’azione successiva i friulani vanno in gol. Okaka riceve palla in area e solo davanti a Gabriel lo trafigge. L’arbitro convalida, ma dopo un consulto con il Var, annulla per fuorigioco dell’attaccante ex Bari. Al 16mo il tiro da fuori di De Paul finisce sopra il montante. Al 27mo il tiro dall’interno dell’area di Mandragora colpisce l’esterno della rete e un minuto dopo quello da fuori di Fofana viene parato da Gabriel. Al 32mo la botta di collo dal limite di Petriccione termina alta di poco. Al 33mo Lasagna si trova solo davanti a Gabriel, ma l’estremo difensore brasiliano riesce a deviare in corner il tiro dell’attaccante bianconero.

Udinese in vantaggio

Al 44mo arriva il vantaggio dei friulani. Azione convulsa in afrea giallorossa, la sfera giunge a De Paul che dopo un controllo, da posizione defilata trafigge Gabriel

I giallorossi concludono il girone d’andata senza alcun successo casalingo e con un’altra sconfitta. Peccato, perchè differenza delle precedenti partite al “Via del Mare”, questa volta i ragazzi di Liverani, non hanno concesso molto agli avversari e con un pizzico di fortuna in più, forse, avrebbero potuto conquistare un punto. I salentini, infatti, non hanno concesso molto alla compagine friulana e raramente hanno rischiato di subire marcature ma, sfortunatamente, anche questa volta, è arrivata la solita disattenzione difensiva (leggi QUI le pagelle). Lunedì sera si torna nuovamente in campo al “tardini” di Parma nella sfida contro la formazione crociata.

Tabellini

U.S. Lecce: 21 Gabriel, 4 Petriccione, 5 Lucioni, 7 Donati, 8 Mancosu (C), 10 Falco, 13 Rossettini, 23 Tabanelli (24 st Farias), 30 Babacar (35 st La Mantia), 39 Dell’Orco, 77 Tachtsidis. A disp: 22 Vigorito, 95 Bleve, 2 Riccardi, 3 Vera, 11 Shakhov, 16 Meccariello, 17 Farias, 19 La Mantia, 20 Dubickas, 29 Rispoli. Allenatore: F. Liverani

Udinese Calcio: 1 Musso, 5 Ekong, 6 Fofana, 7 Okaka, 10 De Paul (C) (45+1 st Barak), 12 Sema (30 st Pussetto), 17 Nuytinck, 19 Stryger Larsen, 30 Nestorovski (20 st Lasagna), 38 Mandragora, 87 De Maio. A disp: 27 Perisan, 88 Nicolas, 2 Sierralta, 4 Opoku, 8 Jajalo, 11 Walace, 15 Lasagna, 18 Ter Avest, 23 Pussetto, 50 Becao, 72 Barak, 91 Teodorczyk. Allenatore: L. Gotti

Arbitro Giua di Olbia; Assistenti Preti-Imperiale; IV Ufficiale Prontera; Var Maresca; Avar Fiorito

Marcatori: 44 st De Paul (U)

Note: ammoniti 33 st Liverani (All. Lecce) 44 st Gabriel (L) angoli 8-6 Udinese recupero 1 pt 6 st.