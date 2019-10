Serie A, 9^ giornata: pareggi al vertice, una super Atalanta si avvicina. Crisi Samp. Ora l’infrasettimanale

Il Lecce stoppa la Juve, ma la Vecchia Signora salva la testa della classifica. E’ questa la notizia al termine della nona giornata di campionato che lì, nelle zone alte della classifica, nonostante un pario di risultati a sorpresa, non fa registrare grossi smottamenti.

Il pareggio dei bianconeri raccolto allo stadio “Via del Mare” non costa la vetta alla squadra di Sarri, apparsa poco cinica e molto sprecona. Ne ha approfittato il Lecce che, dopo il punto strappato una settimana prima contro il Milan, impone l’1-1 anche a Dybala e soci. La ‘Joya’ fa saltare il banco in avvio di secondo tempo su rigore dopo un primo tempo bello ed combattuto: la rete del 10 argentino poteva far crollare il castello ben allestito dai giallorossi che, invece, trovano la via del pari, anche loro su rigore, realizzato da Mancosu dopo il tocco di mano di De Ligt.

Una vera impresa quella dei ragazzi di Liverani (sabato guidati dal vice Coppola) che chiudono così il ciclo terribile di questo avvio di campionato in cui, dopo aver affrontato Inter, Torino, Napoli, Roma, Atalanta, Milan e, appunto, Juve, hanno comunque messa in cantina 8 punti preziosissimi. Ora parte una nuova fase del girone d’andata, ricca di tanti scontri diretti, già a partire da mercoledì sul campo del fanalino di coda Sampdoria.

Non approfittano del pareggio dei Campioni d’Italia, ad ogni modo, l’Inter e il Napoli. I nerazzurri si fanno fermare sul pareggio, in casa, da un ottimo Parma. Il 2-2 di “San Siro” fa mancare il sorpasso in vetta. Resta al palo anche la squadra di Ancelotti che a Ferrara, contro la Spal, non va oltre l’1-1.

L’unica a recuperare punti nei piani altissimi è la scatenata Atalanta. La squadra di Gasperini continua a macinare gioco e fiumi di gol: a Bergamo Muriel (autore di una tripletta) e soci ne rifilano sette alla malcapitata Udinese che era anche andata in vantaggio con Okaka. La Dea con questo successo tennistico si porta a -3 dal primato.

Il big match di giornata tra Roma e Milan va ai giallorossi: avanti con Dzeko, i capitolini si fanno raggiungere dal gol di Theo Hernandez, ma all’ora di gioco è Zaniolo a decidere la disputa.

Un gol a testa e un punto per parte al termine di Torino-Cagliari: ospiti in vantaggio con la rete Nandez a fine primo tempo, nella ripresa il pari raggiunto da Zaza.

Nel posticipo di ieri sera la Lazio sbanca Firenze: l’1-2 finale permette ai biancocelesti di scavalcare proprio la Fiorentina in classifica e di portarsi a un solo punto dai cugini della Roma.

Sorprendete il Bologna: dopo cinque turni gli emiliani tornano a festeggiare i tre punti grazie al successo per 2-1 ottenuto sulla Sampdoria, sempre più ultima in classifica. Per i rossoblu 12 punti in classifica.

Nelle zone basse della classifica, successo prezioso del Sassuolo sul campo del Verona (0-1), ma a fare notizia è il mozzafiato esordio di Thiago Motta sulla panchina del Genoa: il match si risolve in favore dei padroni di casa che, dopo tre KO consecutivi, rialzano la richina, rimontano lo svantaggio iniziale di Tonali, imponendosi con il punteggio di 3-1 con reti di tre subentrati dalla panchina.

La classifica

Juventus 23, Inter 22, Atalanta 20, Napoli 17, Roma 16, Cagliari e Lazio 15, Parma 13, Fiorentina e Bologna 12, Torino 11, Milan e Udinese 10, Sassuolo e Verona 9, Genoa e Lecce 8, Brescia e Spal 7, Sampdoria 4.

Prossimo turno 10^ giornata (29-31 ottobre)

Parma-Verona (mart. h19)

Brescia-Inter (mart. h21)

Napoli-Atalanta (merc. h19)

Cagliari-Bologna (merc. h21)

Juventus-Genoa (merc. h21)

Lazio-Torino (merc. h21)

Sampdoria-Lecce (merc. h21)

Sassuolo-Fiorentina (merc. h21)

Udinese-Roma (merc. h21)

Milan-Spal (giov. h21)