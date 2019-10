Lecce-Juventus 1-1, la corazzata bianconera sbatte contro il muro giallorosso. Salentini da ovazione

Dopo l’eurogol di Calderoni, al secondo minuto di recupero, che ha regalato ai giallorossi un importantissimo pareggio in casa del Milan, questo pomeriggio, capitan Mancosu e compagni, sono scesi nuovamente in campo in un’altra gara di cartello, con la compagine che ha quasi 10 anni domina incontrastata il Campionato di Serie A, i Campioni d’Italia della Juventus.

In occasione della sfida – snobbata dal tecnico bianconero Maurizio Sarri che ha annunciato il turnover e non convocato Cristiano Ronaldo – la compagine salentina è stata chiamata a ripetere il buon secondo tempo di “San Siro” e, soprattutto, a lasciarsi alle spalle la prima frazione di gioco della gara meneghina, dove la squadra ha messo in campo una prestazione imbarazzante, peggiore di quella vista contro l’Atalanta.

Mister Fabio Liverani, che non sarà in panchina in quanto squalificato, a parte il solo Imbula, può contare su tutta la rosa a disposizione e, rispetto al pareggio della settimana scorsa, affronta la partita con due importanti novità,

Petriccione infatti, prende il posto di Tabanelli in mediana a fare coppia con Babacar in attacco, poi, l’allenatore romano dà fiducia a Farias, con Falco che si accomoda in panchina.

La formazione iniziale

Il Lecce, quindi, si schiera in campo con il consueto 4-3-1-2 con: Gabriel tra i pali; difesa composta da Meccariello, Lucioni, Rossettini e Calderoni; Petriccione, Tachtsidis e Majer a centrocampo; Mancosu a sostegno del tandem d’attacco Babacar-Farias.

Il primo tempo

La prima occasione della gara si registra già poco prima del secondo minuto di gioco ed è a opera dei giallorossi con la botta di collo pieno di Majer alla quale si oppone Szczesny. Al sesto il tiro di Farias da posizione defilata termina fuori. All’ottavo batti e ribatti in area giallorossa, ma la difesa tiene ed evita il gol bianconero. Al 12mo l’inzuccata di Bonucci finisce alta.

Higuain colpisce, ma l’arbitro annulla

Al 14mo arriva il vantaggio bianconero. Alex Sandro sfugge alla difesa giallorossa e crossa rasoterra, sulla sfera si avventa Higuain che segna a porta vuota. L’arbitro in un primo tempo convalida, e manda tutti a centrocampo, ma dalla sala Var arriva la segnalazione circa il fuorigioco della punta argentina e annulla, senza neanche andare a visionare le immagini.

Al 22mo il rasoterra di Higuain termina di poco fuori. Al 25mo il tiro a giro di Dybala termina di poco alto. Al 27mo sale in cattedra Gabriel sale in cattedra. Filtrante di Bernardeschi per Dybala che si presenta solo davanti al portiere, il tiro sembra destinato a terminare in gol, ma il portiere brasiliano con la punta delle dita riesce a deviare in corner. Al 32mo il tiro da fuori di Tachtsidis finisce alle stelle.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con un cambio tra i giallorossi. Fuori un ottimo Farias e dentro Gianluca Lapadula

Bianconeri in vantaggio

Al terzo di gioco Pjanic prende palla in area, ma al momento del tiro viene falciato da Petriccione, il sig. Valeri concede in un primo momento la punizione dal limite, ma viene richiamato dalla sala Var, il fischietto romano decide quindi di visionare le immagini e concede il penalty. Sul dischetto si presenta Dybala che con un forte rasoterra trafigge Gabriel.

Sull’azione successiva, però, sono i giallrossi ad andare a un passo dal gol. Mancosu, infatti, riceve palla in area e scocca un tiro su cui Szczesny compie un miracolo deviando in corner.

Pareggio giallorosso

All’11mo arriva il pareggio salentino. Corner di Petriccione, la palla termina sui piedi di che tira, la palla, però è respinta con una mano da De Light. Per il sig. Valeri è calcio di rigore anche in questo caso. Sul dischetto si presenta il capitano che spiazza Szczesny e porta il risultato in pari.

Al 17mo Bernardeschi si divora il pareggio. Passaggio filtrante di Pjanic per il fantasista ex Fiorentina che si presenta solo davanti a Gabriel, lo supera e tira a porta vuota. la sfera però, va a infrangersi contro il palo. Al 22mo il colpo di testa di Farias viene parata da Szczesny. Al 30mo, Bonucci, a tu per tu con Gabriel, spara alto. Al 32mo la botta a giro di Dybala fa la barba al palo e termina fuori. Al quinto minuto di recupero Gabriel compie un nuovo miracolo su Higuain.

È stata una grande, grandissima gara da parte dei giallorossi che hanno mostrato organizzazione di gioco e soprattutto carattere (clicca QUI e leggi le pagelle). La corazzata bianconera, infatti, venuta a Lecce quasi in visita turistica, hanno sofferto tantissimo e imbrigliati da dalla compagine salentina che qualche volta ha sì rischiato, ma mantenuto lucidità e freddezza. Mercoledì si torna nuovamente in campo in campo nel turno infrasettimanale di Genova contro la Sampdoria.

Tabellini

U.S. Lecce: 21 Gabriel, 4 Petriccione, 5 Lucioni, 8 Mancosu (Cap.), 13 Rossettini, 16 Meccariello (26 st Rispoli), 17 Farias (1 st Lapadula), 27 Calderoni, 30 Babacar, 37 Majer (13 st Tabanelli), 77 Tachtsidis. A disp.: 22 Vigorito, 2 Riccardi, 3 Vera, 6 Benzar, 9 Lapadula, 10 Falco, 11 Shakhov, 19 La Mantia, 23 Tabanelli, 29 Rispoli, 32 Lo Faso, 39 Dell’Orco. All.: Liverani (in panchina Coppola)

F.C. Juventus: 1 Szczesny, 4 De Light, 5 Pjanic (22 st Khedira), 10 Dybala, 12 Alex Sandro, 13 Danilo (13 st Cuadrado), 19 Bonucci (Cap.), 21 Higuain, 23 Emre Can (26 st Rabiot), 30 Bentancur, 33 Bernardeschi. A disp.: 31 Pinsoglio, 77 Buffon, 2 De Sciglio, 6 Khedira, 14 Matuidi, 16 Cuadrado, 24 Rugani, 25 Rabiot, 25 Demiral, 35 Olivieri, 36 Han. All.: Sarri

Arbitro: Valeri di Roma; Assistenti: Alassio-Paganessi; IV Ufficiale: Massimi; Var: Pasqua-Di Vuolo

Marcatori: 6 st Dybala (J) (r) 11 st Mancosu (L) (r)

Note: ammoniti 13 pt Calderoni (L) 17 pt Rossettini (L) 28 st Mancosu (L) 29 st Sarri (all. J) 34 st Bernardeschi (J) 43 st Lapadula (L) spettatori 26.591 incasso 884.490,33 angoli 14-4 per la Juventus recupero 2 pt 7 st.