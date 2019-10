Milan-Lecce 2-2, al Meazza i giallorossi fanno festa. Babacar e Calderoni regalano un grande pareggio

Si spera che lo stop sia servito a recuperare energie, infortunati e fare mente locale sull’infelice prestazione messa in campo contro l’Atalanta, altrimenti sarebbero problemi seri, serissimi…

Dopo due settimane di pausa per gli impegni delle nazionali, questa sera, nel posticipo domenicale della Serie A i giallorossi di mister Fabio Liverani sono scesi in campo, allo stadio di “San Siro”, la “Scala” del calcio, nella sfida che li ha visti opposti al Milan del neo allenatore, Stefano Pioli.

Una partita dai molti interrogativi quella del “Meazza”, tra due compagini uscite con le ossa rotta dall’ultimo turno di campionato, dove, per i rossoneri, nonostante la vittoria a discapito del Genoa, è scattato il cambio di allenatore con Pioli a prendere il posto di Giampaolo, mentre, i salentini, a Bergamo, hanno messo in campo la peggiore prestazione del torneo, nella quale sono stati presi al bersaglio dalla formazione orobica per tutto l’arco della gara.

In occasione della sfida con il “Diavolo”, il tecnico romano recupera tutti i calciatori fermati negli scorsi match da problemi fisici, a eccezione di Imbula

In occasione della sfida contro il “Diavolo” l’allenatore dei leccesi si affida alla formazione tipo, con due novità importanti rispetto alle scorse uscite: Rispoli, infatti, non fa parte dell’undici iniziale, sostituito da Meccariello, così come Petriccione che fa spazio a Tabanelli. Per il resto scendono in campo dal primo minuti anche Tachtsidis e Babacar che hanno superato i problemi fisici che li hanno afflitti nell’ultima partita.

La formazione iniziale

Il Lecce scende in campo, quindi, con il consueto 4-3-1-2 con:Gabriel tra i pali; difesa composta da Benzar, Lucioni, Rossettini e Meccariello; Tabanelli, Tachtsidis e Majer in mediana; Mancosu a sostegno del tandem d’attacco Babacar-Falco.

Il primo tempo

Trascorrono solo un minuto e due secondi che il Milan va vicinissimo al gol. Leao si libera brucia Meccariello in accelerazione e si presenta solo davanti a Gabriel, l’estremo difensore brasiliano, però, si oppone al tiro del calciatore rossonero, sulla respinta si avventa Paquetà, il cui colpo di testa a porta vuota termina sopra la traversa. Al 12mo il tiro dall’interno dell’area di Calhanoglu termina di poco al lato. Al 13mo nuova occasione gol per il Milan. Passaggio filtrante Per Biglia che si presenta solo davanti a Gabriel il portiere si oppone una prima volta, ma la sfera termina nuovamente tra i piedi del calciatore rossonero che tira a porta vuota, ma la palla viene respinta dal Lucioni con il petto. Un minuto dopo il sinistro dal limite di Calhanoglu termina di poco alto.

Meritato vantaggio rossonero

Al 20mo arriva il vantaggio meritatissimo della squadra di Pioli. Lancio lungo per Calhanoglu che si inserisce tra Rossettini e Lucioni, stop e girata di controbalzo di destra che trafigge Gabrielsul primo palo.

Al 29mo nuova occasione per i rossoneri. Suso entra in area e ira a giro, la sfera, però, viene parata dall’estremo difensore brasiliano. Al 41mo arriva il primo tiro dellagara per i giallorossi con falco che calcia al volo un pallone, crossatogli da Manosu, da buona posizione sparando alto. Al 43mo il sinistro dal limite del 10 giallorosso viene parato senza problemi da Donnaruma.

Il secondo tempo

La ripresa prende il via con un cambio nelle file dei giallorossi. Fuori un evanescente Falco e dentro Diego Farias.

Al 51mo il tiro da 30 metri di Farias viene abbrancato in presa da Donnarumma. Al 55mo Leao a tu per tu con Gabriel si fa parare il tiro dal portiere dei salentini. Al 57mo Mancosu, solo davanti a Donnarumma, scivola al momento del tiro. Un minuto dopo Leao grazia nuovamente i giallorossi, quando, solo davanti a Gabriel spara sull’esterno della rete.

Rigore e pareggio per il Lecce

Al 57mo Farias crossa di esterno in area la palla, però, viene respinta con un braccio da Conti. Il sig. Pasqua fa proseguire, ma dopo decide di consultare il Var e, al termine della visione delle immagini, decide di assegnare il penalty. Sul dischetto non si presenta Mancosu, bensì Babacar che si lascia parare il tiro dal portiere della nazionale, il calciatore dei giallorossi, però sulla respinta si avventa sulla sfera e deposita in rete a porta vuota.

Al 65mo la rovesciata al volo di Mancosu termina di poco fuori. Al 66mo la botta direttamente su calcio d’angolo di Calhanoglu colpisce la traversa. Al 71mo Milan pericoloso con la girata al volo dal limite del solito Calhanoglu di poco fuori. Al 78mo il tiro di Hernandez viene parato da Gabriel.

Espulso Liverani

Al 79mo Babacar stremato si accascia al suolo, il sig Pasqua decide di far proseguire l’azione, ma Liverani protesta per la scelta del direttore di gara che lo espelle.

Raddoppio dei rossoneri

All’81mo Calhanoglu entra in area di rigore, si beve tutti i difensori e passa a Piatek che in scivolata da buona posizione trafigge Gabriel.

Euro Calderoni

Al secondo minuto di recupero, però, accade quello che sembra non potesse avverarsi. Biglia perde palla, la recupera Calderoni che dal limite scocca un destro di collo pieno sul quale Donnarumma non può fare nulla

Dopo un primo tempo peggiore rispetto a quello con l’Atalanta, con un solo tiro nel corso di 45 minuti, nella ripresa, grazie anche al cambio di Farias per Falco, i giallorossi hanno ripreso a giocare, pareggiato e dopo essere passati nuovamente in svantaggio non si sono arresi e hanno ottenuto il pari. Vero è che i rossoneri hanno sprecato tanto, troppo durante la prima frazione, ma almeno questa volta non si è visto una squadra molle, demotivata e senza stimoli (leggi QUI le pagelle). Adesso, ripartendo dal secondo tempo, bisognerà mettere alle spalle questo risultato e prepararsi immediatamente per la gara di sabato, dove, il “Via del Mare” ospiterà i Campioni d’Italia della Juventus e il calciatore più forte del Mondo, Cristiano Ronaldo.