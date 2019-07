Il Lecce ritrova l’Inter e l’ex Antonio Conte. Conosciamo i nerazzurri del tecnico salentino

Siamo giunti al quarto appuntamento della rubrica che riguarda le 19 avversarie del Lecce in Serie A.



Procedendo con ordine, siamo partiti dai pluri-cambioni d’Italia della Juventus, poi, siamo scesi di un gradino andando a trattare il Napoli e, infine, ieri è stato il turno dell’Atalanta. Oggi sarà la volta della quarta classificata nel campionato 2018-19: l’Inter.

Le avversarie del Lecce: l’Inter.

La società milanese, proviene da un campionato non esattamente all’altezza delle aspettative. Si era partiti con la convinzione di poter dare fastidio, insieme al Napoli, alla Juventus. Ma, giunto gennaio, la società di Suning, ha disatteso le aspettative. Fuori prematuramente dalla Champion’s League, si pensava potesse concentrare tutte le energie sul torneo, invece, vuoi per la cavalcata trionfale dell’Atalanta, vuoi per gli infortuni, piuttosto che per la vicenda Icardi, i nerazzurri sono stati incapaci di reagire e hanno messo persino a rischio il quarto posto in campionato. Tradotto, la qualificazione nella massima competizione Europea, la Champions. Queste incertezze sono costate il posto a fine stagione a Mister Luciano Spalletti.

La nuova stagione.

Pronti via, la società condotta dal nuovo Direttore Generale Giuseppe Marotta, ha chiamato alla guida dell’Ambrosiana il condottiero per eccellenza, Antonio Conte, che ha da subito imposto – in pieno accordo con la società – di mettere fuori dal progetto le teste calde Icardi e Nainggolan.

Il calciomercato.

Mister Conte ha messo le cose in chiaro anche per ciò che riguarda il calciomercato. La squadra va irrobustita. Ma prima si è dovuti rientrare dai paletti del “fair play finanziario”, dunque, le uscite, seppur dolorose, hanno riguardato i giovani promettenti. Tra tutte, quella del baby bomber, Pinamonti (Genoa). Cessioni che però, per evitare un altro caso Zaniolo, hanno tutte le opzioni di recompra.

Sistemato il bilancio, Marotta e Ausilio, si sono subito mossi per accontentare le richieste del mister. Dentro due big a centrocampo Sensi (Sassuolo) e Barella (Cagliari) e l’esperto difensore Godin (Atletico Madrid). Ma anche acquisti in prospettiva. Agoume (Sochaux) e Lazaro (Hertha Berlino) entrambi centrocampisti offensivi.

Per sostituire il partente Icardi e affiancare Lautaro, si lavora per portare almeno 2 dei 3 attaccanti richiesti dall’allenatore leccese: Lukaku (Manchester United) e Dzeko (Roma) le richieste principali. L’alternativa si chiama Rebic (Eintracht Francoforte)

Messaggio Criptico

Nonostante Icardi, continui ad allenarsi a parte ad Appiano, la moglie e agente Wanda Nara tra uno shooting e un altro, manda messaggi criptici. L’ultimo è quello che la ritrae in posa con occhi brillantati con la seguente didascalia: “Devi avere paura di una donna che è stanca di essere buona”. Insomma, un altro capitolo del triangolo Wanda, Icardi, Inter.