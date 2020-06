Il Lecce in ritiro pre-Milan: preoccupa Barak. Oggi riparte la Serie A

Da ieri sera il Lecce è in ritiro. La squadra, infatti, resterà ad Acaya, riunita, fino alla gara di lunedì con il Milan (ore 19.30), giorno in cui ripartirà il campionato per i giallorossi.

Nel pomeriggio di ieri i giallorossi hanno sostenuto una seduta d’allenamento alla quale non ha partecipato Dell’Orco, ancora assente. Hanno seguito un programma di lavoro differenziato, invece, Deiola, Farias e Barak: per loro a questo punto appare improbabile l’impiego contro il Diavolo e la loro assenza si sommerà a quello dello squalificato Donati.

Oggi, però, la data è tra quelle più importanti per il calcio italiano: dopo oltre 100 giorni di lockdown causa coronavirus, il campionato è pronto a ripartire. Si riprenderà con le gare da recuperare della 25^ giornata: quattro gare, da disputare tra oggi e domani.

Questo pomeriggio, alle ore 19.30, segnerà la ripartenza Torino-Parma (diretta su Sky), a cui seguirà il match delle 21.45 tra Verona-Cagliari (DAZN). Domenica, invece, in campo prima Atalanta-Sassuolo (19.30, Sky), poi Inter-Sampdoria (21.45, Sky).

Sfide delicate sotto tutti i punti di vista, sia in chiave scudetto, sia in chiave salvezza.