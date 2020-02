Serie A, è la Lazio l’anti Juve? Dietro ora rischiano tutti

E’ davvero la Lazio la vera anti Juve? I biancocelesti si aggiudicano il big match di giornata contro l’Inter, vincendo una gara in rimonta e facendo esplodere i 60mila dell’Olimpico. Immobile e Milinkovic-Savic ribaltano il vantaggio di Ashley Young e si portano così a -1 dalla vetta, occupata dalla Juve che nel pomeriggio aveva liquidato la pratica Brescia (2-0).

Per i nerazzurri di Conte, invece, seconda sconfitta stagionale e mancando l’aggancio alla testa della classifica. Per la lotta allo scudetto è ancora corsa a tre squadre, racchiuse in 3 punti.

La corsa per l’Europa

Per il quarto posto, che garantisce l’ultima slot per la Champions’ League, lo ‘spareggio’ tra Atalanta e Roma se lo aggiudica la Dea che, in rimonta, mette in cassaforte tre punti preziosi. Per i capitolini, prossimi avversari del Lecce, è la terza sconfitta consecutiva e 6 punti dalla quarta piazza.

Nella lotta per l’Europa League, invece, è un vero rebus. Il Parma si aggiudica il derby conto il Sassuolo (0-1) e vola al sesto posto, insieme alla rivelazione Hellas Verona.

Si rilancia anche il Napoli che, a Cagliari, vince 1 a 0 e ritrova il sorriso.

Sotto tremano tutti

La lotta per non retrocedere, invece, si infiamma e si ingarbuglia. Detto del KO del Brescia sul campo della capolista, i successi di Lecce e Genoa riaprono la corsa a numerose squadre. I giallorossi vincono soffrendo 2 a1 contro la Spal, condannandola quasi a un destino segnato. Clamoroso, invece, il perentorio 0-3 dei liguri in quel di Bologna.

Genoa ancora terzultimo, a -1 dalla nuova quartultima, ad oggi la Sampdoria. I blucerchiati cadono malamente in casa, lasciando passare la Fiorentina con un pesante 1-5. Non scappa invece, l’Udinese, che in casa non va oltre il pareggio a reti bianche contro il Verona.

Questa sera chiuderà il programma di giornata il monday night tra Milan e Torino.

La classifica

Juventus 57, Lazio 56, Inter 54, Atalanta 45, Roma 39, Verona e Parma 35, Napoli e Bologna 33, Milan* e Cagliari 32, Sassuolo 29, Fiorentina 28, Torino* 27, Udinese 26, Lecce 25, Sampdoria 23, Genoa 22, Brescia 16, Spal 15.

(*una partita in meno)

Prossimo turno 25^ giornata (21-23 febbraio)

Brescia-Napoli (ven. h20:45)

Bologna-Udinese (sab. h15)

Spal-Juventus (sab. h18)

Fiorentina-Milan (sab. h20:45)

Genoa-Lazio (dom. h12:30)

Atalanta-Sassuolo (dom. h15)

Torino-Parma (dom. h15)

Verona-Cagliari (dom. h15)

Roma-Lecce (dom. h18)

Inter-Sampdoria (dom. h20:45)