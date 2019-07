Lecce, 6 reti nella seconda amichevole contro il St. Georgen: doppietta per Lapadula

Contano poco, ma sono comunque importanti. Il Lecce continua a macinare gol e lo fa anche nella seconda amichevole stagionale organizzata nel ritiro di Santa Cristina. Questo pomeriggio, infatti, i giallorossi hanno disputato un nuovo test-match contro la formazione di Eccellenza dello Sporting Club St. Georgen, terminato con il punteggio di 6 a 0. Un avversario certamente modesto per i salentini che però, giunti agli ultimi giorni di ritiro precampionato, hanno bisogno di oliare schemi e affiatamento.

Ecco perché quello contro i dilettanti di oggi è stato un momento di allenamento particolarmente importante per mister Fabio Liverani e che gli ha permesso di valutare lo stato di avanzamento di condizione di (quasi) tutti i suoi uomini.

Il tecnico romano, infatti, ha fatto giocare pressoché tutti gli elementi che ritiene utili alla causa, mischiando le carte nel corso dell’intervallo. Proprio come nella prima prima amichevole disputata sabato scorso contro il Gardenia, però, Liverani non ha potuto contare su Mancosu (a Roma per accertamenti), Shakhov e Benzar, oltre a Dumancic.

In campo, dal 1′, si sono presentati Gabriel in porta, poi Meccariello, Rossettini, Lucioni e Calderoni dietro, in mezzo spazio a Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli, Haye alle spalle del duo La Mantia-Lapadula. Due pali colpiti dal Lecce in appena 15 minuti, poi è la rete di La Mantia, di testa, a portare in avanti i salentini. Una deviazione sfortunata costa al St. Georgen lo 0-2, mentre nel finale il solito La Mantia fissa il 3-0 che chiude il primo tempo.

Nella seconda frazione, invece, Fabio Liverni opera più di qualche cambio: dentro a varie riprese Vigorito, Riccardi, Radicchio, Vera, Majer, Pierno, Felici, Dubickas e Quarta. Dopo La Mantia, nei secondi 45 minuti la scena se la prende Lapadula con una doppietta, mentre al 75′ mette il punto esclamativo il giovane Quarta con il sigillo dei 6 a 0 finale.

I prossimi impegni

Insomma, altra buona sgambata per i calciatori leccesi che dopodomani, giovedì 25 luglio alle ore 17, affronteranno l’ASDC Virtus Bolzano. L’ultimo test-match del ritiro, invece, si disputerà sabato 27, alle ore 20:30, contro il più quotato Frosinone, compagine appena retrocessa in B dalla Massima Serie.

La gara si giocherà presso lo Stadio Briamasco di Trento. L’ingresso sarà a pagamento (gratis i bambini fino ai 6 anni) e oltre alla tariffa intera al costo di € 10 (più diritti prevendita) è prevista la tariffa ridotto al costo di € 2 (più diritti prevendita), destinata ai ragazzi dai 7 ai 14 anni. I biglietti sono presso i botteghini dello Stadio il giorno della gara a partire dalle ore 18.30, ma sono acquistabili anche online cliccando QUI.