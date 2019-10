Lecce, Liverani amareggiato nel dopo-Samp: “in parità numerica avremmo vinto”. La nuova classifica

Croce e delizia, pregi e difetti, ma la strada verso la crescita prosegue. Il Lecce si porta a casa 1 punto dalla Liguria, dove ieri sera ha impattato per 1 a 1 contro la Sampdoria: un pareggio che, se da un lato continua a muovere la classifica e che dà continuità ai risultati ottenuti contro Milan e Juve, dall’altro lato lascia un retrogusto amaro.

Dopo il vantaggio di Lapadula in avvio di gara, infatti, il Lecce fa sempre il Lecce, nonostante i cambi di alcune pedine. Fabio Liverani si presenta al “Ferraris” con un paio di novità a sorpresa: Dell’Orco rileva l’insostituibile Calderoni, mentre Shakhov prende il posto di capitan Mancosu. ‘Lapa’ guida il fronte offensivo con Falco.

Cambiano quindi gli interpreti, ma non muta l’idea chiara di gioco: i salentini impongono il loro credo su ogni campo e contro ogni avversario e, anche contro una Sampdoria ferita e a caccia di entusiasmo, approcciano alla grande e passano subito in vantaggio. Vantaggio legittimato nel corso del primo tempo dove il Lecce concede poco e al 45′ va vicinissimo al raddoppio.

Nella ripresa, però, le occasioni create e non capitalizzate si faranno sentire, soprattutto dopo il secondo cartellino giallo sventolato dall’arbitro a Tachtsidis che costa al greco l’espulsione e che lascia il Lecce in inferiorità numerica per oltre un quarto d’ora. Inevitabilmente il baricentro si abbassa, la squadra esce poco dalla propria metà campo e in pieno recupero, al minuto 92, arriva la beffa di Ramirez.

“In undici contro undici questa partita non l’avremmo mai persa”. Va subito al sodo Fabio Liverani che, ai microfoni di Sky Sport (foto) analizza il match. “Abbiamo giocato con coraggio e personalità: proprio per questo il dispiacere è tanto perché i ragazzi hanno interpretato la gara nel migliore dei modi, sia a livello mentale, sia a livello tecnico.

Il rosso a Tachtsidis? Lui è dispiaciuto, ma devo dire che se l’arbitro avesse seguito il metro di giudizio utilizzato fino a quel momento, non lo avrebbe ammonito per la seconda volta. Forse è stato eccessivo. Io comunque mi tengo la prestazione, consapevole che avremmo meritato i 3 punti”.

Tre punti a cui ora il Lecce andrà a caccia già fra tre giorni, quando al “Via del Mare” arriverà il Sassuolo di mister Roberto De Zerbi.

Le altre: CR7 nel finale, volo Cagliari

Il resto delle sfide del mercoledì conferma la Juventus in testa alla classifica: vittoria al fotofinish per i bianconeri che superano il Genoa per 2 a 1 solo al 96esimo grazie a un rigore di Cristiano Ronaldo. La squadra di Sarri si riprende così la vetta, usurpata martedì sera dall’Inter vincente a Brescia (1-2).

Il big match di giornata tra Napoli e Atalanta si conclude con due reti per parte e con tante polemiche: nerazzurri ancora in terza posizione, mentre i partenopei vengono superati delle due squadre romane.

In particolare, la Roma rifila un roboante 4 a 0 a domicilio all’Udinese: partita a senso unico e in casa friulana Tudor potrebbe essere messo in discussione. Stesso punteggio per la Lazio che allo stadio “Olimpico” sbriga in scioltezza la pratica Torino.

Si conferma quale sorpresa di questo avvio di campionato il Cagliari: in rimonta, i sardi battono il Bologna (3-2), agganciano Napoli e Lazio e iniziano a cullare sogni europei. Vittoria di carattere quella della Fiorentina sul campo del Sassuolo: i viola ribaltano lo svantaggio del primo tempo, imponendosi per 2 a 1.

Altro colpo esterno è quello che arriva dallo stadio “Tardini” di Parma dove il Verona si è imposto con il punteggio di 0-1. Stasera chiuderà il turno infrasettimanale il posticipo tra Milan e Spal.

La classifica

Juventus 26, Inter 25, Atalanta 21, Roma 19, Lazio, Napoli e Cagliari 18, Fiorentina 15, Parma 13, Bologna e Verona 12, Torino 11, Milan* e Udinese 10, Sassuolo e Lecce 9, Genoa 8, Brescia e Spal* 7, Sampdoria 5.

(*una partita in meno)

Prossimo turno 11^ giornata (2-4 novembre)

Roma-Napoli (sab. h15)

Bologna-Inter (sab. h18)

Torino-Juventus (sab. h20:45)

Atalanta-Cagliari (dom. h12:30)

Genoa-Udinese (dom. h15)

Lecce-Sassuolo (dom. h15)

Verona-Brescia (dom. h15)

Fiorentina-Parma (dom. h18)

Milan-Lazio (dom. h20:45)

Spal-Sampdoria (lun. h20:45)