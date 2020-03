Il Lecce si ferma, stop agli allenamenti. Liverani: “siamo tutti coinvolti”

Stop agli allenamenti, come era giusto e prevedibile. Il Lecce ha deciso di sospendere le proprie sedute di lavoro per almeno una settimana, in attesa di nuove ed eventuali disposizioni.

La decisione è stata presa dalla dirigenza e dalla squadra intera, riunitasi allo stadio “Via del Mare”. Oggi pomeriggio era in programma una nuova seduta di allenamento, ma ai giocatori è stato comunicato lo stop degli allenamenti fino a lunedì prossimo (seduta programmata alle ore 15.00 al Via del Mare).

“Abbiamo deciso di interrompere da oggi fino a lunedì – ha spiegato mister Fabio Liverani – perché credo che quello successo a Rugani (e ora anche Gabbiadini, ndr) ha toccato tutte le società, c’è stato un evolversi della situazione e noi ci adeguiamo al suggerimento della Lega, visto che ora tutte le squadre sono ferme. Ad oggi l’ultima comunicazione ufficiale parla di una ripresa del campionato per il 04 aprile e monitoriamo la situazione tramite il presidente, che è in collegamento quotidiano con le altre società. Se dovessero esserci nuove disposizioni ci adegueremo”.

Una soluzione più che comprensibile dal momento che l’Italia intera è rinchiusa in casa per far fronte al pericolo contagio da coronavirus.