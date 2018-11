Serie B: guida il Palermo, Verona in crisi, Brescia inarrestabile. Tutti i risultati e la classifica

È del Palermo la vetta della classifica di Serie B. Nel big match di giornata, nel posticipo di ieri sera, i rosanero hanno fatto valere le legge della “Favorita” nello scontro diretto in alta quota contro il Pescara.

Grazie alle reti di Puscas, Murawski e Moreo, i siciliani sorpassano in testa il delfino, andando a +2.

Alle spalle del duo di testa è bagarre. La situazione è in continua evoluzione ma colpiscono sopratutto le posizioni di tre squadre: Salernitana, Lecce e Brescia. I campani, infatti, si aggiudicano la terza posizione grazie al successo di misura, in casa, contro lo Spezia: decide l’incontro Bocalon.

I giallorossi, invece, sono la vera, autentica, sorpresa di questa prima parte di campionato. Da neopromossa, la compagine salentina si piazza lì, tra le grandi, grazie al successo ottenuto sul campo del Cosenza che riscatta il passo falso in casa del Pescara. Subito doppio vantaggio per gli uomini di Liverani, in rete con Venuti e Palombi. Poi, nel secondo tempo, rialzano la china i rossoblu con una doppietta di Tutino, ma subito dopo arriva la rete del definitivo 2-3 targata Falco. Lecce miglior squadra in trasferta di queste prime 12 giornate.

Condivide i 19 punti insieme al Lecce, il Cittadella che ieri pomeriggio ha vinto in rimonta una gara pazzesca contro il Venezia. Arancioneroverdi in vantaggio con Bentivoglio, poi il Citta prima pareggia con Finotto, poi regala l’1-2 con un autorete di Drudi. Alla fine uno scatenato Finotto decide che è la sua giornata e cala una tripletta da urlo. Per Zenga primo KO sulla panchina del Venezia.

Porta a 9 la serie di risultati utili consecutivi il Brescia che dall’arrivo di Corini alla guida della squadra sembra aver trovato la giusta quadratura. Ieri a lasciare punti pesanti allo stadio “Rigamonti” è stato l’Hellas Verona. 4-2 in favore delle rondinelle il tabellino alla fine del match, con il Verona alla seconda sconfitta in tre partite (1 solo punto raccolto) e sempre più distante dalla vetta: Fabio Grosso a un passo dall’esonero.

Tre vittore di fila, poi, per il Perugia che dopo Padova e Livorno, liquida anche la pratica Crotone: il 2 a 1 finale porta i nomi di Verre e di Simy (autogol). Per Oddo in solo punto nelle prime due apparizioni sulla panchina dei pitagorici.

Solo un puto per il Benevento in quel di Carpi: gli uomini di Bucchi non riescono a riprendersi al meglio dopo la sconfitta interna contro l’Ascoli e dopo essere stati in vantaggio di due gol si fanno riprendere nel finale da Concas e Vano.

Ritrova il sapore del successo anche la Cremonese del neo tecnico Rastelli: a Cremona il Livorno di Breda (altro nuovo arrivato) cade con il minimo svantaggio (1-0, gol di Brighenti).

Colpo esterno, infine, per il Padova che in rimonta supera l’Ascoli con il punteggio di 3 a 2: reti di Bonazzoli, Capello e Mazzocco. La formazione di Foscarini riavvicina così la zona salvezza.

Ora altra settimana di stop per il torneo cadetto in vista degli impegni delle Nazionali. Il campionato riprenderà nell’ultimo weekend di novembre in vista della volata che chiuderà il girone d’andata, prima della lunga sosta invernale.

Classifica

Palermo 24, Pescara 22, Salernitana 20, Cittadella e Lecce 19, Brescia e Verona 18, Benevento e Perugia 17, Cremonese e Ascoli 15, Spezia 13, Venezia e Crotone 12, Padova 11, Cosenza 8, Foggia e Carpi 7, Livorno 5.

Prossimo turno 13^ giornata (23-26 novembre)

Verona-Palermo (ven. h21)

Livorno-Cittadella (sab. h15)

Padova-Carpi (sab. h15)

Venezia-Brescia (sab. h15)

Benevento-Perugia (sab. h18)

Pescara-Ascoli (dom. h15)

Spezia-Foggia (dom. h15)

Lecce-Cremonese (dom. h21)

Crotone-Cosenza (lun. h21)

riposa Salernitana