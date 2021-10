Baroni: “Contro l’Ascoli mi aspetto dai ragazzi piglio, corsa e aggressività”. I convocati

Rimangono a casa Bjarnason e Gallo, ma solo a scopo precauzionale; seconda convocazione consecutiva per Dermaku e forse lo si potrebbe rivedere per qualche minuto, per il resto i ranghi sono tutti al completo, con mister Marco Baroni che ha il dubbio chi schierare al centro della difesa insieme a capitan Lucioni.

Dopo la sosta per le nazionali, sabato pomeriggio torna il campionato di Serie B, con i giallorossi, impegnati allo stadio “De Duca”, contro una delle compagini rivelazione del torneo, l’Ascoli di mister Andrea Sottil.

“Bjarnason è rientrato ieri sera, ha un po’ di fastidio all’adduttore e dopo l’allenamento di oggi abbiamo deciso di lasciarlo a riposo, nonostante gli esami abbiano evidenziato solamente un affaticamento. Gallo ha lavorato in gruppo sta bene, ma ho deciso di lasciarlo recuperare, Dermaku è pienamente recuperato, mentre Majer questa mattina era un po’ raffreddato e ho preferito evitargli l’allenamento, ma non ci sono problemi,

Incontreremo una squadra che vorrà fare una gara importante, ma ho detto ai ragazzi di riprende con il ritmo avuto prima della sosta, l’Ascolti è stato allestito bene in tutti i reparti, ma mi aspetto dai miei una partita di piglio, corsa e aggressività”, con queste parole mister Marco Baroni commenta la sfida che vedrà domani in campo i salentini.

“Abbiamo trascorso due settimane in cui abbiamo lavorato intensamente e nella prima abbiamo insistito su quello metabolico, siamo giovani e se si deve recuperare lo si può benissimo fare. Dico sempre che si gioca come ci si allena, ma i calciatori stanno bene, sia fisicamente che mentalmente. Adesso non bobbiamo pensare a ciò che si è fatto, ma alle partite future, visto che gli avversari si impegneranno di più e altrettanto dovremo fare noi.

Sabato porterà a casa il risultato chi sbaglierà di meno, dovremo gestire meglio le palle perse e non dimenticare mai chi siamo; con un calcio dinamico si può mettere in difficoltà chiunque.

Con il Cittadella si è fatto ciò che non bisogna fare, ma poi siamo stati bravi a rientrare in partita, a me piace non regalare nulla all’avversario e una nota positiva di quell’incontro è stata essere stati in grado di riprendere il filo della gara.

Non sono abituato a vedere la prestazione difensiva solo per quel che riguarda il reparto arretrato, ma la difesa parte dall’attacco e con il Monza lo si è fatto molto bene. Questo è importante per avere più equilibrio nella fase difensiva.

Non mi piace parlare dei singoli, ma Coda e un calciatore importantissimo, che però può fare di più e io stesso mi aspetto di più da lui. Ho parlato questa settimana con Rodriguez e sto lavorando molto su di lui, per fare in modo che possa giocare 40 partite per tutti i 90 minuti, non mollo perché sono testardo, ma devo dire che lui sta lavorando tantissimo

Le squadre non si costruiscono per fare bene solo con undici titolari, ma con tutti e non metto mai in secondo piano giocatori che hanno talento. Questo vale sia per Rodriguez che per Listowski. Sono molto concentrato sulla loro crescita e possono, anzi, devono darci molto.

L’intensità in una partita e la cosa più importante, il calcio statico è passato e adesso il calcio è dinamismo, perché con quello che si può mettere in difficoltà l’avversario e su questo punto di vista abbiamo ampi margini di miglioramento.

Schierare dall’inizio Tuia o Meccariello è uno dei dubbi che ho, ma sono contento averli. Sotto questo punto di vista voglio essere sempre in difficoltà perché significa che tutti stanno facendo bene”.

I convocati

Intanto il tecnico toscano ha convocato 24 calciatori per la gara con la compagine marchigiana. Questo l’elenco con i numeri di maglia: 1. Bleve 3. Vera 5. Lucioni 6. Meccariello 7. Paganini 8. Gargiulo 9. Coda 10. Di Mariano 11. Olivieri 12. Borbei 13. Tuia 14. Helgason 17. Gendrey 19. Listkowski 21. Gabriel 23. Björkengren 27. Strefezza 29. Blin 30. Barreca 33. Calabresi 37. Majer 42. Hjulmand 44. Dermaku 99. Rodriguez.