Ascoli-Lecce 1-1, al “Del Duca” finisce in parità. A Strefezza risponde Iliev

Terminata la pausa per gli impegni delle nazionali, dopo due settimane di stop, è tempo per le squadre del torneo cadetto di ritornare in campo, con l’ottava giornata del Campionato di B che andrà in scena tra oggi e domani.

Reduci da quattro vittori di fila, i giallorossi di mister Marco Baroni, sono stati impegnati questo pomeriggio, alle ore 14.00, allo stadio “Del Duca”, nella sfida che li ha visti opposti all’Ascoli di Andrea Sottil.

Proseguire nella serie positiva e dimostrare che la sosta sia stata solo un toccasana, che ha permesso di rifiatare e recuperare qualche acciaccato, questo hanno cercato di dimostrare capitan Lucioni e compagni nella sfida in terra marchigiana.

Per l’occasione l’allenatore toscano dei salentini, conferma in toto tutto il blocco vittorioso contro il Monza e, a parte il ritorno di Tuia ed Helgason, preferiti a Meccariello e Majer, ha schierato lo stesso undici visto all’opera con la compagine brianzola.

La formazione iniziale

Il Lecce, si è schierato quindi, con il consueto 4-3-3 con: Gabriel tra i pali; difesa composta da Gendrey, Lucioni, Tuia e Barrecca; Gargiulo, Hjulmand e Helgason in mediana; Strefezza, Coda e Di Mariano a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

Dopo i primi minuti di studio con una maggiore intensità dei giallorossi, la compagine salentina passa in vantaggio, al sesto. Azione manovrata della squadra di mister Baroni, la palla arriva Di Mariano che crossa per l’inserimento di Strefezza che solo davanti a Leali, lo trafigge con un colpo di testa.

Al 16mo buonissima occasione per il Lecce. Strefezza conquista un pallone, entra in area e crossa all’indirizzo di Di Mariano che con una sforbiciata impegna l’estremo difensore dei marchigiani. Al 22mo il tiro di Coda da posizione un po’ defilata termina alto. Al 27mo, batti e ribatti in area, la palla viene allontanata e termina sui piedi di Maistro che tira, ma Gabriel si oppone e para. Al 43mo il colpo di testa di Salvi viene parato agevolmente dal portiere brasiliano dei giallorossi. Al terzo minuto di recupero la punizione di Dionisi, va alta sopra la traversa.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con un cambio tra i salentini, fuori Helgason e dentro Blin.

Il primo tiro della ripresa è del Lecce con un tiro a giro di Di Mariano, deviato in corner da Leali con la punta delle dita. Al 54mo ci prova Hjulmand da fuori, ma l’estremo difensore dei bianconeri para, dopo il rimpallo su un compagno. Al 65mo Ascoli vicino al pareggio con il colpo di testa di Sabiri che va a infrangersi sulla traversa. Al 68mo il tiro di Bida Oui viene respinto da Gabriel.

Pareggio dell’Ascoli

Al 74mo arriva il pareggio degli uomini di Dionisi. Dionisi prende palla, la protegge e passa a Iliev che si gira e di sinistro la mette laddove Gabriel non può arrivarci.

Al 77mo la punizione dal limite di Sabiri va alta. Al 78mo doppio cambio per i salentini, dentro Olivieri e Rodriguez e fuori Di Mariano e Strefezza. All’81mo Coda si divora letteralmente l’occasione per il raddoppio. Ripartenza giallorossa, la sfera arriva a Olivieri che la passa a Coda che, però, solo davanti a Leali si lascia ipnotizzare dal portiere che gli para il tiro. Al 90mo Leali compie un altro miracolo sulla punizione dal limite di Coda.

Un Lecce sceso in campo con un po’ meno di determinazione nella ripresa interrompe la striscia di successi consecutivi, ma continua a mantenere la serie positiva. Dopo un ottimo primo tempo in cui i salentini non concedono praticamente nulla agli uomini di Dionisi, nel secondo tempo, anche complice la maggiore aggressività dei marchigiani e l’ingresso di Sabiri, non riescono a mantenere il vantaggio e sono costretti a subire il pari. Ciononostante, la squadra di Baroni non ha mollato ed è andata vicina anche al nuovo vantaggio. Tutto sommato, quello di oggi, è un buon risultato che, nonostante tutto, conferma la crescita dei giallorossi. Sabato si torna al “Via del Mare”, nella sfida contro il Perugia.